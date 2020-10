Kiwanis Club of Young Professionals Aruba’ (KYPA), ta presenta su directiva nobo pa e aña Kiwanistico 2020/2021. E directiva nobo ta consisti di e siguiente voluntarionan: President – Maurits Ras, Immediate Past President – Lativa Maduro, President Elect & Treasurer – Jolitza Limonier, Vice President & Secretary – Stephanie Daal, Director Youth and Community – Karem Rasmijn, Director Fundraising – Jeremy Erasmus, Director PR – Joanne Christiaans, Director Education – Sally Warner – Da Costa y Director Recruitment and Retention – Lidia da Silva.

KYPA ta un organisacion unda adultonan profesional ta bini hunto den un solo meta cual ta pa sirbi nos muchanan, specificamente e muchanan di Aruba. Cada miembro di KYPA ta reconoce su mes den e meta comun aki y tin e proposito pa haci un impacto positivo den bida di nos muchanan. KYPA ta consciente di e retonan cu Aruba y mundo henter ta enfrentando cu e pandemia di Covid-19 y ta di opinion cu hustamente den momentonan dificil nos como comunidad mester uni y enfoca na sali pa dilanti.

KYPA ta convenci cu e directiva nobo lo sa di guia e club den e aña Kiwanistico nos dilanti y asina enfrenta tanto e retonan como tambe oportunidadnan nobo cu lo presenta. Ariba e fotonan por mira mayoria di miembro di e club y tambe e ‘officers’ pa e aña Kiwanistico nobo.

Alabes KYPA kier felicita e demas clubnan di Kiwanis na Aruba: Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palmbeach y Kiwanis Club of San Nicolas, cu e comienso di e aña Kiwanistico 2020/2021 y ta desea nan tur clase di exito pa asina hunto por sigui yuda nos muchanan.

