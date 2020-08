Kiwanis Club of San Nicolas: Prome Camp Annual pa Muchanan di San Nicolas

Durante e prome siman di augustus, Kiwanis Club of San Nicolas a tene su prome campamento anual. Un total di 50 mucha entre edad di 6 pa 12 aña, proveniente di e comunidad di San Nicolas y vecindario a disfruta durante un siman yena cu wega y charla educativo.

Ta di remarca cu pa prome biaha den historia di Kiwanis Clubs na Aruba, cu un vakantie camp di 5 dia ta wordo organisa y completamente gratis pa e muchanan. Esaki a wordo logra danki na union y colaboracion entre e diferente club nan: CKI University of Aruba, CKI EPI y tambe Kiwanis Club of Aruba.

E proyecto a hiba como meta no solamente entretene, sino tambe educa muchanan den diferente area bou di e tema di “cuida bo mes”. Pa logra e metanan educacional, e campamento a wordo dividi den dos grupo, di cual uno tawata pa e muchanan di 6 pa 8 anja y e otro pa esnan di 9 pa 12 aña.

Charlanan a wordo ofreci dor di FADA, KPA, Rode Kruis y Famia Planea. Adicionalmente, e muchanan a hasi un tour na Museum of Industry, a crea arte di reciclahe, haci hersengymnastiek y hopi mas!

E intencion ta pa e proyecto aki ta uno anualmente y cada anja enfoca riba un diferente topico di desaroyo personal pa asina nos forma futuro lider den nos comunidad.

Aunke tur medida tawata na lugar, y no tawatin instrucion di autoridad encarga cu salud publico pa cancela e campamento, organizacion a dicidi como medida di precaucion pa termina e campamento un dia mas trempan.

Kiwanis Club of San Nicolas kier a extende un palabra di agradecimento na tur voluntario cu a aporta pa hasi e gran proyecto aki posibel. Tambe na nos sponsors: CEDE Aruba, Custom Contractor, Johnsons Enterprises, Napa Auto Parts, Heart of San Nicolas, FADA, KPA, Rode Kruis y Famia Planea. Nos ta spera di por sigui conta cu boso sosten den futuro.

