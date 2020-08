Kiwanis Club of San Nicolas: Fundraising tabata exitoso

Riba diasabra ultimo, Kiwanis Club of San Nicolas a colabora cu restaurant O’niel Caribbean Kitchen pa un fundraising exitoso. E recaudacion di fondo a bay den un forma di un food sale prepara pa Chef O’neil Williams y su team dinamico. Tur e placa cu a recauda ta destina pa proyectonan positivo pa e muchanan y hoben nan di Aruba.

E team di Kiwanis Club of San Nicolas kier a manda un palabra di danki na tur e colaboradornan cu a haci e tremendo actividad aki posibel: O’niel Caribbean Kitchen, Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Young Professional & Johnson’s Enterprises. Tambe kier a extende un danki na tur esnan cu a cumpra cuminda y di e forma aki a haci nan donacion pa un bon causa. Tambe na compania nan cu a sostene nos den e fundraising aki: Johnson’s Enterprises, Luxcel VBA, Deloitte Dutch Caribbean, Johnson Notary Services, High Performance, Party Express Aruba, Clickprint, Serlimar & Aledda N.V.

Kiwanis Club of San Nicolas ta e service club mas nobo den e famia di Kiwanis International na Aruba y tin como meta pa empodera e muchanan y hobennan di San Nicolas y vecindario den un forma positivo por medio di entre otro ‘mentorship’ y desaroyo di liderazgo.

