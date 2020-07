Kiwanis Club of San Nicolas cu proyecto nobo: K-Fit pa nos muchanan den vakantie

Kiwanis Club of San Nicolas (“KCSN”) ta e club di mas hoben den e famia di Kiwanis, cual a ser funda na januari 2020. Durante e ultimo luna nan, diferente proyecto a wordo realisa pa nos muchanan y pa nos comunidad. Durante vakantie grandi nos ta sigi cu nos proyecto cu ta yama “K-Fit”.

K-Fit ta un programa educacional riba diferente area di salud. Como cu KCSN ta enfoca riba educa nos muchanan, asina un idea y iniciativa a bin, pa enfoca tanto riba salud fisico como mental, y tambe ariba e importancia di come saludabel.

Pa acapara mas mucha posibel, y na mes momento mantene e distancia social, e club a dicidi di hasi esaki den forma virtual via Facebook y tambe Youtube. Cada video a wordo crea cu experticio di studiantenan di Moveshon pa Salud; Lyan Cecilia, Christen Goeloe y Anna-Celia Proveyor.

Durante e siguiente 4 siman, muchanan por subi tur dialuna, diaranzon y diabierna riba nos pagina di Facebook, pa asina wak un video nobo, sea di baile, receta of ehercicio. Tur dialuna lo tin un video riba e topico di baile, diaranzon lo ta receta saludabel y diabierna ta clausura cu fitness of yoga.

KCSN kier invita tur mayor pa like y follow e Facebook Page & Youtube channel “Kiwanis Club of San Nicolas”, pa asina no perde ningun di e videos cu ta bay sali. Tambe keda pendiente pa un sorpresa cu nos lo tin pa tur e muchanan cu ta participa y follow now videos. E prome video lo sali dialuna 20 di juli, 2020.

Pa finalisa, KCSN kier a duna un palabra di agradecimento na nos colaboradornan pa realisa e proyecto aki: Parke Nacional Arikok, Aruba Salsa Dance Company, Lyan Cecilia, Christen Goeloe y Anna-Celia Proveyor.