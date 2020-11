Kiwanis Club of San Nicolas a ricibi “Governor Award” pa e aña kiwanistico 2019-2020

Na luna di januari ultimo Kiwanis Club of San Nicolas a wordo funda cu 25 miembro cu hopi energia, dinamico y creativo cu a realisa proyectonan innovativo pa yuda e comunidad di San Nicolas. Den un corto tempo di existencia, e club a ehecuta un total di 7 proyecto na beneficio di e muchanan y e comunidad di San Nicolas.

E prome proyecto tabata participacion di e club na Aruba Doet, caminda e miembronan a verf e biblioteca di Colegio Sta. Teresita basisschool, pa asina fomenta e gana pa lesa, door di ta den un ambiente agradabel y sano. Despues di esaki a sigui cu un “4-week online challenge”, caminda e muchanan tabatin un reto diferente cada siman pa cumpli cu ne, e meta tabata pa entretene e muchanan durante cuarentena. E di tres proyecto tabata un ‘Food Drive’ pa e fundacion ‘Meals on Wheels’. E comestibel y fondo recauda, ‘Meals on Wheels’ a provee esnan den necesidad cu un cuminda cayente tur siman pa un periodo di tres luna. Kiwanis Club of San Nicolas a haci donacion di pakete di cuminda na 100 famia di e alumnonan di diferente scol di San Nicolas y vecindario. E proyecto aki ta pa duna sosten na mayornan di muchanan cu ta pasando door di momentonan dificil a consecuencia di e pandemia COVID-19, e proyecto a wordo realisa cu colaboracion di Fundacion Pa Nos Comunidad. Na luna di juni, Kiwanis Club of San Nicolas a sorprende 200 docente di diferente scol na San Nicolas cu un buscuchi como un acto di reconocimento y aprecio pa tur locual e docentenan ta haci tur dia pa impacta positivamente bida di nos muchanan.

A continua e prome siman di augustus, Kiwanis Club of San Nicolas a tene su prome campamento anual “Kiwanis Summer Camp”. Un total di 65 mucha entre edad di 6 pa 12 aña a disfruta un siman yena cu wega y charlanan educativo. Na luna di augustus e clubnan di Kiwanis na Aruba a uni forsa pa asina ehecuta e proyecto anual di ‘Back to School’ pa e muchanan den necesidad. E aña aki, cada club a scoge un scol basico y asina a yega na un lista di 80 mucha cu a bin na remarca pa forma parti di e proyecto. Na luna di augustus Kiwanis Club of San Nicolas a organisa un exitoso recaudacion di fondo den forma di un ‘Food Fundraising’ den colaboracion cu O’ Neil Caribbean Kitchen. Tur fondo recauda a wordo destina pa proyectonan positivo pa e muchanan di San Nicolas.

Recientemente ‘Immediate Past Governor’ di Eastern Canada and the Caribbean District di Kiwanis International, Sr. Robert Spellen, a sorprende Presidente di Kiwanis Club of San Nicolas, Sr. Alvin Molina, cu e reconocimento di “Governor Award” pa e aña Kiwanistico 2019 – 2020.

Presidente di Kiwanis Club of San Nicolas, Alvin Molina, ta gradici tur e miembronan pa nan tempo cu ta alrededor di 1000 ora di servicio na comunidad, nan amor y dedicacion. Alabes ta gradici tur compania of persona, cu di un of otro manera a contribui y aporta na Kiwanis Club of San Nicolas durante aña 2019 -2020. Di e forma aki e miembronan por a sigui eherce cu passion, nan trabou como boluntario y asina aporta na un manera positivo na desaroyo di San Nicolas.

