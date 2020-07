Durante un merdia ameno na The Movies @ Principal, miembro nan di Kiwanis Club of San Nicolas a

presenta nan proyecto di recaudacion di fondo esta Kiwanis Takes Over The Movies Principal.

Un idea cu a cuminsa durante reunion nan virtual di e club durante dia nan di e yama “shelter in place”.

Pa habri e atardi, sra. Artaiza Fräser, PR Director di e club a introduci e persona nan cu lo bay dirigi e conferencia di prensa y a pasa palabra pa Presidente di KCSN, sr. Alvin Molina. Sr. Molina a conta un tiki encuanto e club y e motivacion pakiko bin cu e club pa e districto di San Nicolas. Cu empuhe di Sr. Bob Spellen cu ta EC & C District Governor di Kiwanis International y DLG Sr. Giantonio Muller, nos a sinta cu diferente prospecto y a logra yega na 25 miembro cu tin na pecho sirbi no solamente mucha nan pero e comunidad den su totalidad. Asina cumpliendo cu e soño di sr. Spellen y sr. Muller, pero tambe realisa e vision di mi persona y nos miembro nan, sr. Molina ta conta.

Sra. Fräser a bin bek na palabra y elabora un tiki riba e diferente proyecto nan pa comunidad realisa caba pa KCSN den un tempo cortico y tambe cu e obstaculo (si nos por yame asina) cu COVID-19 a trece cune. KCSN a logra di haci 5 proyecto y pa dia nan di vakantie grandi, sra. Fräser a invita nos mucha nan y pidi mayornan pa encurasha nos mucha nan pa participa den e “K-Fit challenge” cu ta serie di video nan educativo riba nos pagina nan di Facebook y YouTube, esta “Kiwanis Club of San Nicolas”.

Sra. Deborah van den Berg-Alexander, como Director di Fundraising a elabora un tiki over di e proyecto “Kiwanis Takes Over The Movies @ Principal”. Tabata durante un meeting virtual cu e idea a bin pa haci algo cu ta den cuadro di e “normaal nobo”, dus mantene distanciamento social y un manera placentero pero toch cu tur hende no lo ta mucho riba otro. Dus e idea di “Let’s go back to the Drive In” a bin, pa su siguiente dia sr. de Veer a anuncia cu literalmente a cuminsa cu proyecto bek pa lanta Drive In Theatre. Esey no a demotiva nos, pero a encurasha nos pa sinta cu srta. Devin de Veer pa asina wak kiko tur nos por haci durante e dia nan di vakantie y trece mas opcion pa e comunidad pa e “staycation 2020”. Nos ta hopi contento cu tur e opcion nan y e “willingness” di srta. de Veer y The Movies pa e proyecto aki y trece e oportunidad pa San Nicolas, vecindario y henter Aruba. Asina a bin cu cada compra di nos “Kiwanis Combo” nan bo ta aporta na e recaudacion di fondo aki y tambe nos lo tin diferente “theme nights”, pa asina grandi y chikito por ta presente y tin un otro opcion pa diberti.

“Nos tin mas di 100 aña di existencia y San Nicolas ta cerca di nos curason”, esey ta un di e motibo nan cu ora miembro nan di KCSN a bin serca mi, mi tabata sa cu ta algo cu nos kier busca un manera pa yuda nan cu nan proyecto di recaudacion di fondo, srta. Devin de Veer ta conta. E lansamento di e proyecto aki ta uno special tambe, basicamente durante nos “staycation” tur hende lo ta na The Movies, y awo bo tin mas opcion. E siman aki ta special pa nos, paso banda di e proyecto aki di KCSN nos lo tin reapertura The Movies Drive In. Cu sigur ta trece memoria nan placentero pa hopi hende.

Un invitacion, di parti nos di The Movies at Principal na henter comunidad di San Nicolas, vecindario pero tambe henter Aruba pa bin The Movies at Principal y cumpra e Kiwanis Combo, y asina abo tambe ta aporta na nos mucha nan.

Pa finalisa, sra. Joanette Vrutaal a resumi con abo tambe por contribui: basicamente bo ta invita pa bin wak un di e pelicula nan cu The Movies @ Principal ta ofrece, esaki pa grandi y chikito. Pelicula nan “throwback” y posibelmente “new releases”, cumpra e diferente Kiwanis Combo nan y abo tambe ta aportando na e mucha nan y comunidad en general. Tambe a invita tur hende pa “like” e pagina di FB di tanto Kiwanis Club of San Nicolas y tambe The Movies at Principal pa haya sa di e pelicula nan cu ta bay bin y tambe nos “theme nights”.

