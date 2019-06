Kiwanis Club of Palm Beach ta facilita awa fresco pa nos muchanan

Kiwanis Club of Palm Beach e aña aki un biaha mas a continua su projecto social pa yuda den e nescesidad pa Watercoolers na schoolnan rond Aruba. Awa ta un recurso masha importante pa salud di cada ser humano y esaki ta conta sigur pa muchanan cu ta bai school. Awa ta un forsa di bida y ta importanta pa cada mucha bebe suficiente awa durante horanan di school cada dia. Esaki ta unda un watercooler ta yuda hopi pa subministra e awa den un forma eficiente, facil y fresco. E obhetivo final ta pa muchanan por concentra mihor riba nan les y obtene un bon resultado educativo.

Pa percura den e nescesidad di schoolnan pa watercoolers, pa varios aña Kiwanis Club of Palm Beach ya ta duna aporte den e area aki. Pa hopi aña caba e club di servicio ta instalando watercoolers na schoolnan rond Aruba. Na inicio e donacion/instalacion di watercoolers tabata wordo haci ariba peticion di schoolnan especifico. Pa e ultimo tres (3) añanan Kiwanis Palm Beach a tuma e decision di haci instalacion di watercoolers na schoolnan un “signature project” di e club y cada aña a instala mas cu 20 watercoolers na schoolnan basico rond di Aruba. Ta mas cu claro cu un gran cantidad di mucha, alrededor mas cu 10 mil, asina ta benificiando di acceso na awa fresco y frieuw tur dia.

Recientemente e club a otroga tres watercoolers nobo na e siguiente schoolnan: Cacique Aterima, Nos Paraiso y Trupial Kleuterschool. Riba e potretnan adhuntu por mira e instalacionan cu a keda realisa pa Aruba Climate Control cu ta un partner den e proyecto menciona. E staf di maestro di e shoolnan a keda sumamente contento y a gradici Kiwanis Club of Palm Beach pa nan sosten.

Kiwanis Club of Palm Beach kier emfatisa cu esaki ta un programa social structura caminda cu cada un aña ta aloca fondonan cu e club ta recauda pa garantiza instalacion di por lo menos 20 watercooler durante e aña Kiwanistico. E actividadnan di recaudamento di fondo di mas conoci ta e famoso Kiwanis Palm Beach Masquerade Party, e Kiwanis Carnival Fundraising Tent, e Kiwanis Palm Beach Nostalgia Party, como tambe un Dinner & Auction cu ta wordo organiza bi-annual. Cu su programanan social Kiwanis Club of Palm Beach ta duna bek na communidad tur locual cu ta wordo recauda anualmente.

E aña aki Kiwanis Club of Palm Beach lo ta otorgando en total 20 watercoolers mas. Pesei ta haci un apelacion awor na schoolnan cu tin mester di e equipo importante aki, pa tuma contacto cu Kiwanis Club of Palm Beach. E intencion di e club di servicio ta pa percura pa e watercoolers cu ta disponibel wordo otorga caminda cu e nescesidad ta mas halto y pa esaki pasa prome cu apertura di e aña escolar nobo. Pesei por tuma contacto libremente cu/via [email protected]

Kiwanis Club of Palm Beach ta orguyoso di por yuda cu programanan social pa muchanan na Aruba te cu unda e capaciad di e club ta permiti.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.

