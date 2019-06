Kiwanis Club of Palm Beach ta celebra 35 aña di servicio na communidad

Kiwanis Club of Palm Beach e aña aki ta celebra su di 35 aniversario di existencia como un club di servicio na Aruba. Diamars ultimo, dia 18 di juni 2019, e club a conmemora cu exactamente 35 aña pasa (riba dia 18 juni di 1984) e club a wordo funda na Palm Beach, Aruba. E anochi ameno aki a conoce presencia di algun di e miembronan orginal cu na 1984 a funda e club. E asina yama “Charter Members” aki tabata inclui: Sr. Vi Habibe (Charter Secretary), Sr. Capi Hese (Charter Board Member), Sr. Carl Tjon A Tjoe (Charter Board Member), Sr. Richard Lacle (Charter Board Member), Sr. Eduardo Ellis (Charter Board Member y miembro activo) y Sr. Egbert Frigerio (Charter Member y miembro activo). Un invitado especial tabata Sr. John Every, cu na aña 1984 tawata e Lieutenant Governor cu a presidi e prome reunion oficial y a instala e prome directiva di Kiwanis Club of Palm Beach.

Sr. Gavril Mansur, un miembro activo, a duna un discurso caminda a repasa e historia di e club di servicio desde 1984. Durante e ultimo 35 aña Kiwanis Club of Palm Beach a crece y a bira un club cu un aporte social amplio na nos communidad y cu enfoque especial riba muchanan den necesidad. E club su programanan social di mas cononci (e asina yama “signature projects”) ta ensera e programa social pa promove uso di “child seat” pa seguridad den trafico pa nos muchanan (y haci donacion di childseat na famianan di menos recurso); e programa social pa suministra watercoolers pa schoolnan (pa percura pa suministro di awa fresco pa e muchanan) y e aporte continuo di e club na Parke Neptali Henriquez (pa percura den mantencion y ayudo administrativo). Den varios casonan di calamidad nacional a duna aporte na esnan den nescesidad. Tambe durante transcurso di añanan Kiwanis Club of Palm Beach a funda diferente clubnan juvenil di Kiwanis (e asina yama “Service Leadership Programs”) cu ta inclui Circle K na Universidad di Aruba y Builders Club na Colegio San Antonio. Tambe desde 6 aña pasa caba ta organisa e programma di “Teriffic Kids” na St. Dominicus College y St. Franciscus College.

E actividadnan di recaudamento di fondo di mas conoci ta e famoso Kiwanis Palm Beach Carnival Masquerade Party, e Kiwanis Palm Beach Carnival Fundraising Tent, e Kiwanis Palm Beach Nostalgia Party, como tambe e Kiwanis Palm Beach Dinner & Auction cu ta wordo organiza bi-annual. Cu su programanan social Kiwanis Club of Palm Beach ta duna bek na communidad tur locual cu ta wordo recauda anualmente.

Durante e anochi pa celebra e di 35 aniversario di Kiwanis Club of Palm Beach e Presidente actual, Sr. Michel Janssen, a duna un discurso eloquente caminda e a gradici primeramente e aporte di communidad y comerciantenan na recaudamento di fondo. Sin e sosten aki e club lo no por haci e impacto social cu e club a sa di hasi durante e ultimo añanan. Tambe e gradici tur miembro y ex-miembro cu durante tur e añanan voluntariamente a yuda pa haci e actividadnan di e club un exito. Sin e dedicacion personal aki e club lo no por opera exitosamente.

Den e cuadro aki a duna reconocemento na un total di siete miembro cu pa 25 aña of mas ya a duna nan sosten y cu a bin na remarke pa e “Kiwanis Legion of Honor Award”. E valuartenan aki tabata: Sr. Rudy Perrotte (25 aña y Past President), Sr. Roy Mezas (27 aña y Past Lieutenant Governor), Sr. Javier Wolter (25 aña), Sr. Egbert Frigerio (31 aña, Charter Member y Past President), Sr. Yubi Toppenberg (32 aña y Past President), Sr. Alvin Wever (35 aña) y por ultimo Sr. Eduardo Ellis (35 aña y Charter Board Member).

Riba e portretnan adhunto por mira algun miebro di e directiva y esnan cu a ricbi reconocemento na e celebracion di e di 35 aniversario.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.

Comments

comments