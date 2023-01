Diabierna 6 di januari, 2023 Kiwanis Club of Palm Beach a tene un press conference na Neptali Henriquez Park pa asina por anuncia e di 24 Carnaval Masquerade Party. Kiwanis Club of Palm Beach, un biaha mas lo ta organizando nan Masquerade Party, cu tur aña ta wordo cataloga como e fiesta di aña y e hottest party in town. Y manera acustumbra, e fiesta lo bay ta yena cu sorpresa y ambiente. E fiesta aki lo bay tuma lugar 17 di februari 2023 na Renaissance Convention Center y lo cuminza 9:30PM y lo termina 2:30AM. E carchinan lo tin un balor di AWG 500.00 pa pareha y completamente aftrekbaar pa belasting, caminda tur e fondonan recauda cu e Masquerade Party di Kiwanis Palm Beach to bay bek den nos comunidad. Manera e presidente actual di Kiwanis Club of of Palm Beach, Daniel Aguirre, a elabora: “Muchanan mester di hopi cuido y ayudo. Y nos di Kiwanis Club of Palm Beach ta preparando un biaha mas pa genera fondo pa brinda sosten na muchanan cu mester di sosten aki na Aruba, pasobra comunidad ta cambia cu cada mucho contento. Mescos cu nos ta sostene e parke aki (Nephtali Henriquez Park), Kiwanis Club of Palm Beach ta enfoca pa stimula e desaroyo di nos muchanan , por ehempel cu e programanan manera , Terrific Kids, Builders Club, cu awor ta activo na varios scol, Circle K na Universidad di Aruba, e programa StimaMI GuiaMi, Back to Scol Project, ademas nos donacionan manera Water coolers pa scolnan, Car Child-Seat y e awareness campaign, además di haci donación na: CEDE Aruba, Hungateca, YMCA, Casa Cuna, Buki di Pret , Jump 18th program y otronan, TUR na bienestar di nos muchanan,. Asina tin hopi mas proyecto cu nos ta ehecuta pa yuda muchanan y hobennan haya e oportunidadnan pa sigui crece”

E bandanan pa e Masquerade Party lo ta Tsunami, ‘N Fuzion, Robert Jeandor y su Solo Banda Show y Musical Time. Sin laga afor e super decoration cu lo bay transforma e convention center den un lugar unico.

E Masquerade Party ta un fiesta “Open Premium Bar”, pues nada di cash bar of tokens, y Premium Snacks. Ta e fiesta di aña cu bo no tin cu bin cu cartera. No lo falta tampoco e fabuloso doorprizes y tampoco premionan pa e diferente disfrasnan cu semper ta un di e highlightnan di e anochi.

Pues…..si bo no tin bo carchi digital ainda, buske liher cerca cualkier miembro di Kiwanis Club of Palm Beach cu lo por provide e link, of communica cu nos via e medionan social, cu e den e caso aki ta nos Facebook page www.facebook.com/kiwanispalmbeach of nos Instagram page cu ta www.instagram.com/kiwanispalmbeach . E fiesta ta conoci pa sold out liher y tin añanan simanan prome cu e fecha, pues probecha rquest y cumpra bo carchi tempran.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na www.facebook.com/kiwanispalmbeach of nos Instagram page cu ta www.instagram.com/kiwanispalmbeach