Kiwanis Club of Palm Beach ta anuncia actividad pa promove childseat den trafico

Kiwanis Club of Palm Beach ta anununcia cu riba Diasabra 24 di Augustus lo tin un actividad pa promove e uzo di childseat den trafico na Aruba. Un ‘childseat’ ta un asiento di auto pa baby of mucha chiquito cu ta proteha e mucha den caso di accident den trafico. E actividad ta wordo teni Diasabra atardi. Pa 3.30 pm lo cuminsa reparti sticker di concienntisacion di uzo di childseat riba L.G. Smith Boulevard na altura di oficina di Aruba Tourism Authority (ATA). Esaki lo pasa den coordinacion cu y bao supervision di Cuerpo Policial. Pa 5.00pm lo tin un actividad na Neptali Henriquez Park caminda Kiwanis Palm Beach lo haci entrega di 25 child seats na famianan di menos recurso den nos communidad. Tambe den medio di communicacion lo manda e mensahe pa promove e uzo di childseat pa baby y mucha chiquito. E campaña di concientisacion aki ta dedica na proteha e futuro di nos muchanan y ta un “signature project” di Kiwanis Palm Beach cu a wordo lanza durante e aña Kiwanistico 2001- 2002, e tempo ei bow di Presidencia di FK Serge Mansur. Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida. Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook Page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.

Comments

comments