Diabierna 17 di februari, 2023 Kiwanis Club of Palm Beach a tene su di 24

Carnaval Masquerade Charity Party den Renaissance Convention Center. E carchi

tawata tin un balor di AWG 500.00 pa pareha caminda tur fondo recauda ta bai 100%

bek den comunidad.

E presidente actual di Kiwanis Club of of Palm Beach, Daniel Aguirre, a sigura cu

muchanan mester di hopi cuido y ayudo. Kiwanis Club of Palm Beach ta sostene, entre

otro Neptali Henriquez Park, pero tambe e programanan manera Terrific Kids, Builders

Club, cu awor ta activo na varios scol, Circle K activo na Universidad di Aruba, e

programa StimaMI GuiaMi, Back to School conhuntamente cu otro clubnan di Kiwanis.

Banda di e projectonan aki, tambe ta haci donacionan regular manera Water coolers pa

scolnan, e campaña di conscientisacion rond di Car Child-Seat. Ademas ta haci

donacion na CEDE Aruba, Hungateca, YMCA, Casa Cuna, Buki di Pret, Jump 18th

program y otronan, pa menciona algun.

E bandanan durante e Masquerade Party tawata Tsunami, ‘N Fuzion, Robert Jeandor y

su Solo Banda Show, Musical Time y como sorpresa Ataniro y su banda. E Masquerade

Party tabata un fiesta open premium bar, premium snacks y sopi, locual e fiesta sa di

ofree caba. Y sin lubida, door prizes y premio pa e miho disfrasnan pa asina mantene e

ambiente y duna tambe algo bek na e contribuyentenan.

Un danki inmenso na tur e contribuyentenan cu a atende e Masquerade Party y na tur e

miembronan y sponsornan cu a haci esaki posibel. Sin e contribucion aki, Kiwanis Club

COMUNICADO DI PRENSA

of Palm Beach no lo por carga y yuda e diferente projectonan/fundacionan durante

henter e aña.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba su lema ta ‘Changing the community one child at

the time’, paso nos ta kere cu inversion den nos muchanan lo yuda nos tur. Kiwanis

Club of Palm Beach ta forma parti di Kiwanis International cu ta carga e lema ‘Serving

the Children of the World’, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia

mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den

crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na

www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na

www.facebook.com/kiwanispalmbeach of nos Instagram page cu ta

www.instagram.com/kiwanispalmbeach