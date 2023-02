Diabierna 17 di februari, 2023 Kiwanis Club of Palm Beach a tene su di 24 Carnaval Masquerade Charity Party den Renaissance Convention Center. E carchi tawata tin un balor di AWG 500.00 pa pareha caminda tur fondo recauda ta bai 100% bek den comunidad.

E presidente actual di Kiwanis Club of of Palm Beach, Daniel Aguirre, a sigura cu muchanan mester di hopi cuido y ayudo. Kiwanis Club of Palm Beach ta sostene, entre otro Neptali Henriquez Park, pero tambe e programanan manera Terrific Kids, Builders Club, cu awor ta activo na varios scol, Circle K activo na Universidad di Aruba, e programa StimaMI GuiaMi, Back to School conhuntamente cu otro clubnan di Kiwanis. Banda di e projectonan aki, tambe ta haci donacionan regular manera Water coolers pa scolnan, e campaña di conscientisacion rond di Car Child-Seat. Ademas ta haci donacion na CEDE Aruba, Hungateca, YMCA, Casa Cuna, Buki di Pret, Jump 18th program y otronan, pa menciona algun.

E bandanan durante e Masquerade Party tawata Tsunami, ‘N Fuzion, Robert Jeandor y su Solo Banda Show, Musical Time y como sorpresa Ataniro y su banda. E Masquerade Party tabata un fiesta open premium bar, premium snacks y sopi, locual e fiesta sa di ofree caba. Y sin lubida, door prizes y premio pa e miho disfrasnan pa asina mantene e ambiente y duna tambe algo bek na e contribuyentenan.

Un danki inmenso na tur e contribuyentenan cu a atende e Masquerade Party y na tur e miembronan y sponsornan cu a haci esaki posibel. Sin e contribucion aki, Kiwanis Club.