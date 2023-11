Diabierna ultimo, Kiwanis Club of Palm Beach tawata anfitrión di su di 2 edicion di “Over the Moon” charity golf na Tierra del Sol. Contribuyentenan a hunga golf y participa den otro actividadnan bou di luna yen cu e meta pa recauda fondo pa sigui sostene proyectonan di Kiwanis Palm Beach, pero en especial e proyectonan emblematico: “StimaMi GuiaMi” y “Child Car Seat”.

Kiwanis ta para pa muchanan y manera tur actividad di FUNdraising di Kiwanis club of Palm Beach, tur fondo recauda ta bai 100% bek den comunidad, pero en especial nos muchanan cu mester di dje. E biaha aki, e fondonan recauda lo bai pa sostene “StimaMi GuiaMi”, cu ta un programa den cual e meta principal ta pa reenforsa e relacion entre mayornan y nan yiu(nan). Alabes den e programa mayornan ta haya conseho riba tereno di salud den e prome fasenan di desaroyo di e mucha. E otro parti di e fondonan, lo wordo inverti den e proyecto di “Child Car Seat”, cual proyecto tin e meta pa conscientisa mayornan ariba uzo di “Child Car Seat” pa proteha nos muchanan den trafico.

COMUNICADO DI PRENSA

Over the Moon Night golf

E teamnan a subi e cancha di golf, pa e asina yama “Tee-Off”, cual tawata planea pa 7:30pm en punto, y asina duna inicio na e competencia. Teamnan di 4 hungador, den formato di e asina yama “4-man scramble”, a haya nan balanan estilo “glow in the dark” y nan scorecard pa asina na final por a saca e team ganador.

Chipping, putting, Closest to the hole

Despues di e competencia riba e cancha di golf di Tierra den Sol, e contribuyentenan a topa otro den patio di e restaurant di Tierra del Sol, pa disfruta di un dushi cuminda y algo di bebe. Aki ta caminda a cuminsa di biaha cu e competencia di “chipping”, “putting” y “closest to the pin”.

COMUNICADO DI PRENSA

Mester menciona cu e parti competitivo aki ta hala hopi atencion bou di e golfistanan, cu e tension y presion necesario.

Un danki ta bai na e patrocinadonan principal “hole sponsors”, cu a haci e anochi uno sumamente exitoso tanto den e aspecto di organización, como e aspecto di recaudacion di fondo. Nos kier a bisa danki na: Dr. Horacio Oduber Hospital; Aruba Airport Authority; Green Wheels Aruba; ITP Caribbean; CMB NV; Papiamento Restaurant; Garage Centraal; ASD Aruba; HBN LAW; Caoba Real-Estate y Complete Solutions. Nan apoyo na e proyecto a haci esaki un exito atrobe. Pa finalisa e anochi a rifa, cu patrocinio di Green Wheels Aruba, un Scooter cu ta 100% Electrico.

COMUNICADO DI PRENSA

No por lubida di duna danki tambe na tur e otro sponsornan y teamnan cu a participa y aporta na e bon causa aki den forma monetario of den aspectonan operacional y logistica. Bishita e paginanan di social media di Kiwanis Palm Beach pa haña un impresion completo di tur esnan cu a haci un contribucion pa haci e evento uno sumamente grandi y exitoso, den cual e meta final ta pa contribui na e bienestar di nos muchanan di Aruba.