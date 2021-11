Kiwanis Club of Palm Beach ta anuncia cu Diadomingo dia 28 di November 2021 lo tuma lugar e segundo edicion di e Kiwanis Ride4Kids Challenge. E actividad aki ta un iniciativa pa recauda fondo pa duna aporte na nos comunidad, especialmente na muchanan den necesidad. Diahuebs ultimo, den un rueda di prensa, Kiwanis Club of Palm Beach huntu cu Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) a anuncia cu e aña aki lo dedica e fondonan recauda primordialmente pa cubri gastonan di alumnonan di SKOA.

Kiwanis Ride4Kids Challenge ta un actividad di ciclismo unda e propio miembronan di Kiwanis Club of Palm Beach ta haci un hazaña deportivo door di core rond di Aruba cu e meta pa recauda fondo. E prome edicion di e actividad aki tabata aña pasa durante pandemia y e aña aki lo ripiti esaki debi na e exito anterior y alavez a tuma e decision pa haci’e un evento anual. Durante aña di pandemia mayoria organisacionnan na Aruba, incluyendo Kiwanis Palm Beach, mester a reinventa nan mes pa asina por sigui funciona y cumpli cu nan metanan proponi. Asina a introduci e Kiwanis Ride4Kids Challenge como un manera pa recauda fondo den un forma responsabel y conforme e protocolnan di Covid-19.

Sr. Rothmar Coenraad, Presidente actual di Kiwanis Club of Palm Beach, a anuncia cu e Club e aña aki lo dedica e fondonan caritativo primordialmente na yudansa financiero pa muchanan cu tin dificultad pa paga nan schoolgeld. E meta aki ta pa e alumno por atende school trankil y sin dolor di cabes pa ambos e mucha y mayor durante un temporada dificil. Ademas e fundacion escolar asina lo ricibi sufiencte entrada pa por brinda educacion na nivel. Kiwanis Club of Palm Beach ta orguyoso di haci esaki pa asina contribui directamente na e bienestar di e mucha den necesidad.

Director di SKOA, Sra. Anuesca Baly, a expresa su gratitud na Kiwanis Club of Palm Beach pa e yudansa aki. Sra. Baly a comenta cu aña pasa, durante pandemia a acerca y a haya yudansa di Kiwanis Club of Palm Beach pa alumnonan cu nan mayornan no por a cumpli cu e rekisito di pago di e aña escolar. E aña aki ainda ta den pandemia y semper ta keda cu un grupo di alumno cu e mayornan no por cumpli cu e pago aki. SKOA pa atende cu e situacion aki ta den proceso di lanta un fondo social pa locual nan a aserca diferente intancia. Pesei SKOA a bira hopi contento ora Kiwanis Palm Beach mes a acerca SKOA cu e idea pa contribui pa un biaha mas por sostene e alumnonan di menos recurso. Pa locual ta trata e seleccion di alumno cu por bin na remarke, Sra. Baly a splica cu SKOA ta haci un screening via di nan trahadonan social y tambe via e cabesante di e diferente scolnan. E proceso mes ta tuma lugar den un forma discreto cu ta garantisa e privacidad di e alumno y su mayornan.

President Rothmar Coenraad a splica cu Ride4Kids lo cuminsa 3:00’or di madruga ariba Diadomingo November 28, 2021 y ta wordo spera cu pa alrededor di 10’or y mei di mainta tur ciclista lo a drenta bek. E trajectoria programa pa e edicion aki ta 75 kilometer locual ta ekivalente na un vuelta rond Aruba. Lo sali y finalisa na Neptali Henriquez Park unda e cede di e Club ta localisa. Publico y Sponsors tambe ta bon bini pa atende akinan. Den e edicion aki lo participa diesdos (12) miembro di Kiwanis Club of Palm Beach. For di esakinan por lo menos dos (2) a propone pa pasa por lo menos un vuelta completo rond di e isla di Aruba.

Sr. Coenraad, tambe a splica cu nos comunidad tin diferente manera cu por contribui na e causa aki. Por haci un donacion pa un suma fiho of un suma pa kilometer cu ta keda completa. Por ehempel: si reta e Presidente, mester contribui 150 biaha e suma, pasobra e lo core 150 kilometer cu ta dos vuelta. Esaki ta un reto cu e mes a pone pa su mes.

Pa contribui por registra cu Kiwanis Club of Palm Beach via nos Facebook Page of door di simplemente manda un email ariba [email protected] of [email protected], y menciona cu bo persona of empresa kier ta un sponsor (contribuyente) di e evento. E committee organisado lo manda un email cu un formulario digital pa bo persona, pa asina bo por formalisa bo donacion door di menciona cua di e miembronan y cu ki suma bo lo kier sponsor. Naturalmente tambe por aserca tur otro miembro di e Club pa haya e formulario menciona pa registra como sponsor.

Kiwanis Club of Palm Beach huntu cu SKOA di antemano ta gradici tur esnan cu di un forma of otro ta duna aporte na e iniciativa caritativo aki. Tambe ta desea hopi exito na e ciclistanan miembro cu nan hazaña riba Diadomindo binidero.

Kiwanis Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis International cu ta un instancia caritativo dedica na haci nos mundo miho door di cambia un communidad pa medio di un mucha cada bez. Mas informacion por haya riba:

www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba of nos pagina di web:

www.kiwanispalmbeach.com

