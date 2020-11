Kiwanis Club of Palm Beach cu aporte pa communidad riba Kiwanis One Day

Diasabra dia 24 di Oktober 2020 a tuma lugar e actividad di Kiwanis Club of Palm Beach na occasion di Kiwanis One Day 2020. Kiwanis One Day ta un iniciativa di Kiwanis International pa demonstra kico tur por wordo logra cu trabao voluntario den un solo dia.

Den e caso aki Kiwanis Club of Palm Beach a opta pa haci dos actividad communitario, ambos di nan tenendo cuenta cu protocolnan vigente di COVID-19.

E prome actividad tabata un actividad di aprecio pa e trahadornan di Departamento di Salud Publico (DVG) kendenan ta forma parti di e linea nan di assitencia durante e maneho di e crisis di COVID-19. E actividad a encera un cooperacion entre Journey Breakfast (www.journeyaruba.com) y Kiwanis Club of Palm Beach pa entrega di un desayuno especial na 60 trahador di Departamento di Salud Publico. Journey Breakfast a sponsor e actividad aki, dunando e desayunonan na descuento y aportando cu e labor di entrega. Nan a wordo accompaña pa un commission di miembro di Kiwanis Club of Palm Beach consistendo di President Sr. Richard Roy, Distinguished Past President Sr. Evan Giel, Vice President Sr. Rothmar Coenraad y Distinguished Past President & Luitenant Governor Sr. Patrick Melchiors. E trahadornan di DVG a expresa nan gratidud pa e aprecio aki.

E segundo actividad tabata un ‘beach clean up’ den e bahia di playa na Surfside, Oranjestad. A cubri e area for di e Surside Beach Bar te na e Cas Ceremonial di Gobernador. E voluntarionan aki a consisti di e miembrecia di e Club, y den cual un gran mayoria accompaña pa un miembro familiar. Mester menciona cu durante di henter e evento e voluntarionan aki a mantene nan mes na e protocolnan di DVG, pues a usa tapa-boca y a mantene distancia social di 1.5m na tur momento. A conta cu aporte di e sponsor EcoTec kende a percura pa dos (2) container di 20 yarda pa recohe e sushinan. Mester menciona cu e area di e playa a keda limpi, cual ta importante pa nos turismo, nos cummunidad y nos medio ambiente, specialmente pa evita cu sushi por impacta e bida marino di un forma negativo. E area aki ta importante pa Kiwanis Club of Palm Beach, mirando cu nan centro di actividad ta keda ubica na Neptali Henriquez Park cu ta den e area aki.

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba a keda sumamente satisfecho cu e actividadnan di e dia menciona. Riba e portrenan adhuntu por mira e actividad voluntarion riba e playa y e entrega di e desayunonan. E entrega di e desayunonan na trahadornan di DVG tabata un di e prome iniciativa nan di e Club pa duna bek na esnan cu ta dunando hopi durante e crisis actual di COVID-19.

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba kier a haci uso di e oportunidad aki pa gradici tur esnan cu den un forma of otro a sa di contribui na Kiwanis One Day, y en especial e sponsornan EcoTec pa e containernan di sushi, Eagle Aruba pa e T-Shirts y Journey Breakfast pa e desayunonan. Nan aporte na e actividadnan ta wordo altamente aprecia.

Kiwanis Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis Internacional cu ta un instancia caritativa dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un communidad pa medio di un mucha cada bez. Mas informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba

