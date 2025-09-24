Memey di añanan 2000, Kiwanis Club of Palm Beach a acerca Robert y su Solo Banda Show pa bira parti di nos “Masquerade Carnaval Party”, nos fiesta pa recauda fondo, cu na e momento ey ainda tabata pasando den un proceso di desaroyo. Un di nos miembronan a acerca Robert mientras e tabata presentando na un otro evento, cu e pregunta: “Nos tin mester subi nivel di e fiesta, bo kier ta parti di esaki?” Sin pensa dos biaha, Robert a bisa si.
Locual nos no tabata sa e tempo ey, ta cu e colaboracion, entre Kiwanis Club of Palm Beach Masquerade Party y Robert y su Solo Banda Show, lo keda pa historia. E evento aki a sigui crece durante e ultimo 20 aña, y ta e fiesta di recaudacion di fondo, di mas grandi na Aruba. Robert su aporte, no tawata solamente como banda, sino den tur sentido: su preparacion, su consehonan pa setnan y por ultimo su repertorio sin igual. Aña tras aña, e comite organizador, tabata consulta Robert pa ideanan nobo y asina Robert a yuda nos innova. Robert nunca a falta un conferencia di prensa, tampoco un reunion di banda; semper presente. Despues, nos tabata keda papia oranan largo tocante e fiesta, musica di carnaval, festivalnan y sin keda afo, su experiencianan den e mercado Internacional, pero en especial na Republica Dominicana. Anto, prome cu e fiesta, pa percura pa presenta un set di calidad halto, e yamadanan telefonico tabata garantisa.
Robert tabata un musico cu un profesionalismo enorme, cu un wowo pa detaye y un perfeccionista cu tabata refleha den cada un di su presentacionnan. Pero, mas cu claro, locual Robert tabata semper orguyoso di dje, ta e hecho cu su banda tabata 100% bibo, pues sin haci uso di aparatonan, computer y/of otro sistema tecnologico, cu ta pone su banda presenta un zonido musical imcomparabel.
Aunke cu tabata significa oficialmente “trabou”, pa Robert e fiesta tabata tin un significacion mas profundo. Robert tabata sa locual Kiwanis Club of Palm Beach ta representa pa e comunidad di Aruba, y hopi biaha e tabata cubri gastonan adicional, pa asina percura pa e presenta un show di calidad cu artistanan invita, entre otro: Ataniro y Mighty Campo. Y sin lubida su yiu Robertico, cu no ta biba na Aruba pero cu no ta perde un fiesta tocando timbal hunto cu e banda y Anoushka, formando parti integral di e coro pa varios aña. Si e no ta cantando, e ta den publico gozando hunto cu e banda y e controntribyentenan.
Con nos por lubida e momentonan ora tur hende riba pista ta canta y grita: “Si aki ta pariba, aya ta pabou… ban pariba, ban pariba… ban pabou, ban pabou…cu mi Bolobonchi”. E ultimo aki tabata wordo complementa cu e clasico di “Los Laga Bai”: “abou, abou, nos ta bai abou… ban ariba, Los’e”, cu tabata yena e pista di baile completamente yen, mientras cu tur hende ta zwaai cu nan “glow in the dark foam stick” den nan man.
Ta imposibel imagina un Masquerade Party sin Robert Jeand’or. Pero nos ta confia cu su legado lo sigui biba: su musica ta inmortalisa, su compromiso y lealtad lo keda honra y recorda pa semper. Robert tabata un persona di oro y un amigo stima pa hopi miembronan di Kiwanis Club of Palm Beach, specialmente miembronan di e comite organizador: Patrick Melchiors, Rossi Marchena y Chejito Croes.
Robert, masha danki pa bo contribucion, bo musica y tur e bon recuerdonan. Cu Papa Dios duna bo Descanso Eterno, y cu bo spirito energetico y bo ritmo contagioso keda resona pa semper.
Kiwanis Club of Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis Internacional cu ta un instancia caritativo dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un comunidad pa medio di un mucha cada bez. Mas informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba of nos pagina di web: www.kiwanispalmbeach.com