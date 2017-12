Kiwanis Club of Palm Beach a sa di organisa un otro exitoso “Dinner & Auction”

Ariba Diasabra 18 di november ultimo, na Papiamento Restaurant, a tuma lugar e di cuater edicion di Kiwanis Club of Palm Beach su “Dinner & Auction” y e evento aki un biaha mas a resulta sumamente exitoso. Na inicio di e anochi, den un discurso cortico, e President actual di Kiwanis Club of Palm Beach, esta sr. Ted Johnson, a enfoca riba e importancia di e contribucion di e invitadonan y cu esaki ta destina pa un proyecto specifico, esta e departamento di mucha den e hospital nobo. No obstante cu e anochi tabata acompaña pa hopi awacero, e invitadonan a keda gosa di e anochi te na final.

Mientras cu e invitadonan tabata disfruta di un cena cu un toque mediteraneo, e representantenan di Kiwanis Club of Palm Beach a conduci un subasta di 20 articulonan exclusivo cu tabata varia di obranan di arte te cu viahenan pa destinacionnan cu a acapara hopi atencion. E anja aki, alaves, a introduci un subasta silencioso na unda invitadonan por a haci un oferta riba 24 diferente articulo adicional. Un sorpresa di e anochi tabata na momento cu Sr. Xander Bogaerts, pelotero Arubiano cu ta hunga pa e organizacion di Boston Red Sox y alavez cu ta un miembro honorario di Kiwanis Club of Palm Beach, a haci acto di presencia. Ta bon pa menciona tambe cu un di e articulo nan riba e subasta a wordo obsequia dor di Xander mes y esaki a captura bastante atencion entre e invitadonan. E invitado cu a logra gana e subasta di e articulo aki a logra saca potret hunto cu Xander tambe, cu a hasi esaki un experiencia unico. Na final e invitadonan a sa di contribui un suma di riba Awg. 60.000 florin na Kiwanis Club of Palm beach, cu awor lo bai bek na comunidad y lo wordo destina pa e proyecto anteriormente menciona.

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida. Kiwanis Club of Palm Beach pa mas cu 30 aña caba ta haci diferente projectonan di servicio den nos comunidad pa yuda esnan den necesidad. Pa mas informacion por bishita nos website na www.kiwanispalmbeacharuba.com or tuma contacto cu un di nos miembro nan.