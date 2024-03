Diahuebs dia 29 di Februari 2024 Kiwanis Club of Palm Beach a tene un ceremonia ameno pa otorga donacion na varios organisacion caritativo of social den nos communidad. E donacionan aki ta wordo cubri cu fondo procedente di Kiwanis Club of Palm Beach su actividadnan di recaudamento di fondo, entre otro esnan cu recientemente a wordo organiza durante temporada di Carnaval: e conocido Kiwanis Masquerade Party y e Kiwanis Carnival Fundraising Tent na Boulevard. E suma total cu a keda otorga a surpasa e montante di Afl 100 mil.



Na e ocasion aki, Presidente di Kiwanis Palm Beach 2023-2024, Sr. Onasito (Chito) Thiel a expresa cu Kiwanis Club of Palm Beach tin e bienestar di nos communidad central den tur su actividad nan y cu e Club ta enfoca especialmente riba muchanan den nescesidad.Sr. Jerome Barendregt, Presidente di e comite cu ta maneha tur peticion pa donacion, y alabes e maestro di ceremonia na e evento, a presenta e lista di benificario nan pa e anochi menciona: “Fundacion Ban Duna Man Pa Cria Nos Muchanan, Stichting Neptali Henriquez Park, Biblioteca Nacional Aruba, Stichting Wit Gele Kruis, Edmund Harms Foundation, Stichting YMCA, Fundacion pa Nos Muchannan, Fundacion Contra Violencia Relacional, Builders Club – Colegio San Antonio, Circle K – University of Aruba y Terrific Kids Program na St. Dominicus College, St. Franciscus y Colegio San Hose.” E suma total cu a keda otorga entre tur e benificiarionan tabata Afl 104 mil.Finalmente Sr. Gilmar (Cheijto) Croes, Presidente di Comite di Recaudamento di Fondo di temporada Carnaval 2023-2024, a expresa cu e tabata sumamento satisfecho cu e hecho cu gran parti di e fondonan cu a ser recauda ya caba a haya nan destino. Ademas e resto di e fondonan lo wordo otorga den transcurso di e aña segun e fluho di peticion, necesidad y disponibilidad di fondo.Kiwanis Club of Palm Beach kier tuma e oportunidad aki pa extende palabranan di gratitud na tur esnan cu a haci compra di cuminda of bedida na nos Carnaval Fundraising Tent, y tur esnan cu a cumpra tickets pa e Masquerade Party, y di e forma aki a contribui na e fondo nan recauda. Ademas un inmenso gradicimento ta bai na e commerciantenan cu semper ta aporta na e proyectonan menciona, cu alabes ta wordo menciona den e aviso adhunto. Danki na e sosten aki a logra di otorga e donacion nan menciona na proyectonan cu enfoque riba bienestar di muchanan den nos comunidad.

Kiwanis Club of Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis International cu ta un instancia caritativo dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un communidad pa medio di un mucha cada bes. Mas informacion por haya riba e website www.kiwanispalmbeach.com of riba Kiwanis Palm Beach su pagina di facebook na facebook.com/kiwanispalmbeacharuba.