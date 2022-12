Ariba 22 di october, Kiwanis Club of Palm Beach Aruba a instala su directiva nobo pa e aña 2022-2023. Na e ocasion aki, Luitenant Governor Sra. Marelva Corion, procedente for di Curacao, tabata presente personalmente pa haci e instalacion. Durante e instalacion aki Sra. Corion a ricibi asistencia di Past Governor Sr. Robert (Bob) Spellen. Como maestro di ceremonia pa e anochi aki a keda encarga miembro y Past President, Sr. Patrick Brown.

E directiva nobo di Kiwanis Club of Palm Beach pa e aña 2022-2023 ta consisti di e siguiente boluntarionan:

President – Sr. Daniel Aguirre

Secretary – Sr. Robert-Jan Moons

Treasurer – Sr. Michel Janssen

Vice President – Sr. Ross Brezovar

President Elect – Sr. Onasito ‘Chito’ Thiel

Immediate Past President – Sr. Rothmar Coenraad

Director – Sr. Richard Roy

Director – Sr. Alvin Wever

Director – Sr. Rhomyko Winklaar

Director – Sr. Michael Bareño

Director – Sr. George Wong

Director – Sr. Fons Essed

Director – Sr. Rodney Kock

Na e ocasion aki e Presidente saliente, Sr. Rothmar Coenraad, den su discurso a refleha cu e enfoque di aña tabata e recuperacion for di e Pandemia di Covid-19. Den e cuadro aki Kiwanis Club of Palm Beach a logra di ehecuta no mas cu tres actividad pa recauda fondo. Na november 2021 tabata tin e segundo edicion di e “Kiwanis Ride for Kids” (un evento di ciclismo rond Aruba). E evento aki a recauda mas cu Afl 50.000 pa nos comunidad. For di esaki entre otro, e mesun dia, a haci un donacion na SKOA pa yudansa financiero pa 100 muchanan cu tin dificultad pa paga nan schoolgeld. E meta akinan tabata pa e alumno por atende e scol trankilo y sin dolor di cabes pa ambos e mucha y mayor durante un temporada dificil. Ademas na mei 2022 tabata tin e Kiwanis ‘Blast from the Past’ Nostalgia party, cu musica di decada ’60, ’70 y ’80, y na September 2022 tabata tin e prome Kiwanis Palm Beach ‘Over the Moon’ Golf Event. E ultimo activad aki tabata un torneo di Golf nocturno cu tabata un experiencia inolvidabel y masha dibertido pa e participantenan.

E Presidente saliente a expresa su gratitud enorme na ambos tur e Sponsors cu di un forma of otro a contribui na actividad pa recauda fondo di Kiwanis Club of Palm Beach y na tur e boluntarionan miembro cu a traha riba e iniciativanan aki.

Na e banda di servicio na comunidad a resalta e traspaso oficial di e programa “Stimami Guiami” di Kiwanis Club of Palm Beach pa Fundacion pa Nos Muchanan. Stimami Guiami (Stima bo Yiu, Guia bo Yiu) ta un Programa Educativo pa mayornan unda ta enfoca riba mehoracion di e laso entre bo persona y bo yiu. E programa aki a inicia na 2021 como un colaboracion entre Kiwanis Club of Palm Beach, Wit Gele Kruis, Tienda di Educacion, Fundacion Pa Nos Muchanan y Fundacion Respeta Mi. E programa ta pa mayor na estado of cu baby recien naci te cu 4 aña di edad, y ta brinda informacion y asistencia den tur aspecto di cuido y guia pa yiu durante un fase di desaroyo importante.

Despues di un fase piloto na 2021 y 2022, e partnernan unanimamente a dicidi cu, pa garantisa continuidad y crecemento, lo ta optimal si e programa wordo hancra den un organsiacion den e sector social y cu capacidad pa carga e parti logistico cu e programa ta demanda. Asina a bin na un acuerdo cu Fundacion pa Nos Muchan lo tuma e encargo di e programa pa futuro. Na 2022-2023 Kiwanis Club of Palm Beach lo keda duna aporte financiero na e programa aki for di e fondonan cu ta wordo recauda.

Finalmente e Presidente saliente a conmemora cu na 2022 a inicia un programa nobo di “Terrifc Kids” na Colegio San Antonio. Tambe a continua esaki na St. Dominicus College y St. Franciscus College. Kiwanis Terrific Kids ta un programa di Kiwanis Internacional di reconocemento escolar cu ta promove desaroyo di balornan manera caracter personal, autoestima y perserverancia. Studiantenan den e programa ta traha cu nan maestro pa establece metanan pa mehora comportacion, contacto cu otro, presencia y/of trabao escolar. E Presidente saliente a gradici e scholnan y specificamente e maestronan pa e bon coperacion di e aña cu a pasa.

Como Presidente nobo pa e aña 2022-2023 a keda instala Sr. Daniel Aguirre kende sigur no ta un persona descnoci na Aruba. Sr. Daniel Aguirre a nace na Mexico y, huntu cu su famia, a establece su mes na Aruba na aña 1996 pa bira activo den sector hotelero. E Presidente nobo den su discurso a afirma su dedicacion personal na servicio na comunidad cu anterior tabata haci den varios organisacion manera AHATA, Environmental Committee, Comite Olympico Arubano y otronan. Na aña 2015 e bira miembro di Kiwanis Club of Palm Beach y a sigi duna bek na comunidad di e forma aki.

E Presidente nobo a splica cu locual ta importante den trabao boluntario ta no solamente bo mester tin e tempo pa esaki, sino mas bien mester tin e curason pa esaki.

Pa 2022-2023 aña e Presidente nobo a enfatisa cu lo sigui cu e recuperacion for di e Pandemia di Covid-19 cu a presenta reto durante e dos añanan anterior. Entre otro lo bini bek cu algun actividad di recauda fondo tradicional manera e famoso Kiwanis Palm Beach Carnival Masquerade Party. Lo sigui cu e actividadnan mas nobo manera e Kiwanis Ride for Kids, e Kiwanis Nostalgia Party y e torneo di Golf ‘Over the Moon’.

E Presidente nobo a presenta un analogia cu si logra di haci tur e actividanan aki lo por dal un “homerun” y cu esaki recauda mas fondo cu lo wordo dedica na donacion of proyectonan social den nos comunidad cu enfoque riba muchanan den necesidad. Ehempel di proyectonan ehecuta dor di Kiwanis Club of Palm Beach ta inclui e proyecto di Watercoolers pa scolnan, campaña di Car Child Seat, ademas donacionnan na un variacion di fundacionnan manera Cede Aruba, Hungateca, YMCA, Casa Cuna y mas. Manera menciona tambe lo sigi contribui na e programa pa educacion pa mayor “Stimami, Guiami”.

Finalmente, e Presidente nobo a pidi e coperacion di tur e miembronan pa sigi haci nan maximo esfuerso pa sirbi e comunidad por medio di e trabao boluntario den nan Club. Tambe, como Presidente di Kiwanis Club of Palm Beach e lo sigui cu e ehecucion di e plan strategico vigente, unda lo enfoca ariba proyectonan basa ariba e resultado di necesidadnan cu a resulta for di e “Community Analysis” na aña 2020.

E instalacion a tuma lugar na Aruba Mariott Resort durante un cena ameno cu presencia di varios otro organisacion di servicio na Aruba. Kiwanis Internacional ta un organizacion caritativo mundial, dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un comunidad of un mucha cada bes. Mas informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalm beacharuba