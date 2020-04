Kiwanis Club of Palm Beach a haci un donacion di 26 mil florin na “Happy to Give Back”

Kiwanis Club of Palm Beach recientemente a haci un donacion di AWG 26,000.00 na e proyecto “Happy to Give Back” lidera door di CEDE Aruba. E proyecto “Happy to Give Back”, ta un iniciativa pa duna sosten na nos communidad durante e crisis ocasiona door di e Corona virus COVID-19. E proyecto “Happy to Give Back” ta dirigi riba distribucion di productonan alimenticio entre esnan den necesidad afecta door di e crisis menciona.

Na e ocasion aki Sr. Ivan Ng, President di Kiwanis Club of Palm Beach, a expresa: “Na momento cu nos a wordo acerca door di CEDE pa duna aporte na ‘Happy to Give Back’, di biaha nos a reconoce e potencial impacto cu e proyecto aki por tin den e temporada dificil cu nos communidad ta enfrenta. Nos ta kere ta importante pa tur hende y especialmente muchannan por come debidamente tambe durante temporada di e crisis. E donacion pa e proyecto aki a wordo cubri cu fondonan cu nos club di service ta recauda pa medio di varios proyectonan. Asina nos ta contribui na nos communidad”.

E actividadnan di recaudamento di fondo di mas conoci di e club di servico aki ta e famoso Kiwanis Palm Beach Carnival Masquerade Party, e Kiwanis Palm Beach Carnival Fundraising Tent, e Kiwanis Palm Beach Nostalgia Party, como tambe e Kiwanis Palm Beach Dinner & Auction cu ta wordo organiza bi-annual. Cu su programanan social Kiwanis Club of Palm Beach ta duna bek na communidad tur locual cu ta wordo recauda anualmente.

Di e forma aki Kiwanis Club of Palm Beach ta orguyoso di por yuda cu programanan social manera “Happy to Give Back” te cu unda e capacidad di e club ta permiti.

Si abo tambe ta desea di haci un donacion na “Happy to Give back”, por favor bishita e website: https://happytogiveback.com/

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.

