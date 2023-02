Dialuna ultimo, januari 30, 2023, Kiwanis Club of Palm Beach a

haci entrega di awards na Colegio San Hose. E entregamento di awards a tuma lugar na

Colegio San Hose hunto cu e alumnonan y docentenan den cuadro di e proyecto

“Terrific Kids”.

President Daniel Aguirre hunto cu e miembronan Ben King y tambe Frank Hoevertsz, a

entrega e award pa letra R cu ta para pa “Responsabel”. Terrific kids ta un proyecto di

reconosemento na nos alumnonan pa promove desaroyo den caracter, autoestima y

perseverancia. TERRIFIC ta para pa Thoughtful, Enthusiastic, Respectful, Responsible,

Inclusive, Friendly, Inquisitive, and Capable.

Alumnonan ta traha hunto cu nan docentenan pa establece y ehecuta metanan relaciona

cu mehoracion riba conducta, relacion cu otro alumnonan, asistencia na scol, of trabou

na scol. Tur mucha cu termina y logra e metanan aki, ta wordo reconosi como un

“Terrific Kid”, esta un mucha fantastico.

Kiwanis Club of Palm Beach a cuminsa e programa aki den e aña Kiwanistico 2012-

2013. E programa aki a cuminsa na Dominicus College y a expande pa St. Fransiscus

college y tambe Colegio San Hose. Banda di e programa Terrific Kids, tambe nos ta sera

e aña escolar cu e programa Terrific Teacher na cada scol. Esaki ta parti di e aprecio y

respet cu nos tin pa cada docente.

Kiwanis Club of Palm Beach no por a sera e dia sin felicita y entrega un award tambe na

Colegio San Hose den cuadro di su 83 aña di existencia. Di parti di Kiwanis Club of

Palm Beach un pabien na Colegio San Hose y sigui cu e bon trabou pa nos comunidad.

Kiwanis Palm Beach ta forma parti na e organizacion global “Kiwanis International” cu

ta un instancia caritativo dedica na servicio na comunida cu e obhetivo principal pa haci

nos mundo mihor door di cambia un comunidad pa medio di un mucha cada bez. Mas

informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba of

www.kiwanis.org