Den e siman di 4 pa 7 di juli 2023, Colegio EPI a celebra graduacion di su studiantenan. Entre e graduadonan aki 5 (cinco) studiante a sobresali como e mihornan y a haya un donacion di mil florin for di Kiwanis Club of Palm Beach. E donacion aki ta wordo usa den un forma pa yudanan den e proximo etapa di nan estudio.

Ariba e reportahe grafico por mira momento cu representantenan di Kiwanis Club of Palm beach, Sr. Evan Giel, Sr. Frank Hoevertsz y Sr. Onsaito “Chito” Thiel ta haci entrega di e “cheque simbolico” na Bryan Haayen di secctor di Salubridad & Servicio (S&S), Jandrick Wolff di sector di Ciencia & Tecnologia, Casandra Isabel Donato di sector di Economia y Ceaslyn Richardson di sector di Hospitalidad & Turismo (Management). Banda di e studiantenan aki, Jofré Ridderstaat di sector di Hospitalidad & Turismo (Culinair) tambe a haya un reconocimiento y contribucion cu e por usa bon pa e proximo aña escolar.

E donacion aki tawata posibel danki na fondonan cu a wordo recauda cu nos actividad nan di recaudacion di fondo durante temporada di Carnaval 2023. Nos ta desea tur studiantenan y alumnonan di Aruba hopi exito den e aña escolar 2023-2024.

Kiwanis Palm Beach ta forma parti na e organizacion global “Kiwanis International” cu ta un instancia caritativo dedica na servicio na comunida cu e obhetivo principal pa haci nos mundo mihor door di cambia un comunidad pa medio di un mucha cada bez. Mas

informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba of www.kiwanis.org