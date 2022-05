Diahuebs ultimo, mei 12, 2022, Kiwanis Club of Palm Beach a celebra su reunion anual den un atmosfera den cual e hermandad fuerte den e club a refleha un biaha mas.ย Tradicionalmente y cumpliendo cu e statutonan di Kiwanis International y di e club mes, e agenda a consisti di dos punto: 1) Presentacion y aprobacion di e proceso di revision di e cuentanan anual di aรฑanan 2019-2020 y 2020-2021 y 2) Aprobacion di e team cu a wordo nomina pa conforma e directiva pa e aรฑa Kiwanistico 2022-2023 y cu lo wordo instala na Oktober proximo.ย E aprobacion di e cuentanan financiero anual ta un momento importante unda ta verifica e administracion y finanzas di e Club conforme normanan di โ€˜accountingโ€™ professional. E revision y evaluacion aki ta na encargo di un comision independiente (e asina yama: โ€˜financial review committeeโ€™) cu experiencia amplio den e ramo aki. Pa Kiwanis Club of Palm Beach e proceso aki ta sumamente importante pa asina garantiza transparencia y seguridad cu tur fondo cu ta wordo recauda ta haya un destino caritativo of social. Ta aplica e mesun proceso pa e administracion di e contribucion di e miembronan cu ta un administracion completamente separa. Kiwanis Club of Palm Beach Aruba kier tuma e oportunidad aki pa extende palabranan di gradicimento na tur empresanan y personanan cu di un forma of otro a haci un donacion/contribucion na e Club durante e aรฑanan Kiwanistico menciona.

E aรฑa aki, manera cu ta pasa tradicionalmente durante e reunion anual, e trabow di e comision di eleccion di e directiva nobo tabata un biaha mas sumamente facil. Despues cu e โ€œcommittee chairโ€, FK Gabo Mansur, a informa esnan presente e proceso cu e comision di nominacion a encamina pa yega na e โ€˜teamโ€ di nominadonan pa e directiva di 2022-2023, como tambe e importancia di un eleccion transparente, e directiva nobo a wordo aproba โ€œby aclamationโ€, o sea tur esnan presente a vota pro pa e directiva nomina. E directiva pa aรฑa Kiwanistico 2022-2023 lo consisti di e siguiente miembronan: Rothmar Coenraad (Immediate Past President), Daniel Aguirre (President), Onasito Thiel (Incoming President), Ross Brezovar (Vice President), Michel Janssen (Treasurer), Robert-Jan Moons (Secretary), Richard Roy, Alvin Wever, Rhomyko Winklaar, Michael Bareรฑo, George Wong, Fons Essed y Rodney Kock lo ta e Directors pa e aรฑa en question. Finalmente, e momento cu mas a destaca durante e anochi en question, tabata momento cu President Rothmar Coenraad a presenta e โ€œI Love this Clubโ€ award na Fellow Kiwanian Hubert โ€œYubiโ€ Toppenberg, pa su lealtad, dedicacion, contribucion, hermandad, pero principalmente su amor pa su club. Ademas, FK Yubi ta e Kiwanian cu a inventa e grito: โ€œI Love this Clubโ€ pa expresa su amor inmenso pa su club. E anochi a culmina cu e acostumbrado hermandad entre miembronan acompaรฑa pa conversacionnan di tur topico te den oranan laat di anochi! Kiwanis Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis International cu ta un instancia caritativo dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un communidad pa medio di un mucha cada bez. Mas informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalmbeacharuba

