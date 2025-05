Diahuebs ultimo, mei 8, 2024, Kiwanis Club of Palm Beach a celebra su reunion anual na La Cabana Beach Resort and Casino den cual e hermandad

fuerte den e club a refleha un biaha mas.

Tradicionalmente y cumpliendo cu e statutonan di Kiwanis International y di e club mes, e agenda a consisti di un punto: 1) Aprobacion di e team cu a wordo nomina pa conforma e directiva pa e aña Kiwanistico 2025-2026 y cu lo wordo instala na Oktober proximo.

E aña aki, manera cu ta pasa tradicionalmente durante e reunion anual, e trabou di e

comision di eleccion di e directiva nobo tabata un biaha mas facil. Despues cu Roy Mezas y “committee chair”, Bert de Vries, a presenta y informa esnan presente e proceso pa yega na e “team” di nominadonan pa e directiva di 2025-2026, como tambe e importancia di un eleccion transparente, e directiva nobo a wordo aproba “by

aclamation”, o sea tur esnan presente a vota pro pa e directiva nomina. E directiva pa aña Kiwanistico 2025-2026 lo consisti di e siguiente miembronan: Ross Brezovar (Immediate Past President), Michel Frank (President), Roël Gomez (Incoming

President), Christopher Robles (Vice President), Navin Gangaram Panday (Treasurer),

Rodney Kock (Secretary), Glennrick Ridderstap, Patrick Melchiors, Joshua Arrindell,

Alvin Wever, Giandric Tromp, Randolph Ruiz y Dennis Evers lo ta e Directors pa e aña

en question. Kiwanis Palm Beach ta pertenece na e organizacion global Kiwanis International cu ta

un instancia caritativo dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un communidad pa medio di un mucha cada bez. Mas informacion por haya

