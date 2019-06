Kiwanis Club of Aruba y New India Assurance a lansa segundo video di e proyecto “DON’T TEXT & DRIVE”

E prome video a keda presenta den luna di februari, cu Korpschef di politiekorps, Sr. Andrew Hoo. E Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Edalitza Weller, durante e conferencia di prensa a elabora cu ya pa mas di 30 aña Kiwanis Club of Aruba tin diferente proyecto pa conscientisacion di siguridad den trafico na Aruba. Miembro di Kiwanis Club of Aruba y alabes “Chair” di Traffic Awareness Committee, Jo-Anne Arends y Kaveri Raghunath, Managing Director di New India Assurance a splica tocante e video aki.

E campaña “DON’T TEXT & DRIVE” a inicia na aña 2012 y a continua den diferente fase di conscientisacion. E aña aki haciendo uzo di tecnologia, e campaña a evoluciona, te cu awe ta lansa e video “JOIN THE MOVEMENT” conhuntamente cu New India Assurance. E biaha aki a enfoka riba Karyme Acosta, un joven atleta cu ta destaca den coremento na pia y riba bicicleta y tambe den e deporte di natacion.

E motibo pa profila Karyme ta pa conscientisa e automobilistanan riba nan responsabilidad como ciudadano. Un biaha mas e enfasis di e grabacion ta riba un trafico sigur, particularmente yamando atencion riba e peliger sumamente grandi cu texting and driving ta trece cune pa nos atletanan cu ta practica nan deporte riba nos careteranan.

New India Assurance, siendo un di e compania di seguro di auto mas grandi na Aruba, claramente ta mira e peliger di esaki y e daño cu esaki por ocasiona.

Kiwanis Club of Aruba hunto cu New India Assurance kier gradici un y tur cu a haci e video aki posibel. Tambe nos ta yama danki na e comunidad di Aruba pa cada dia ta mas consciente di e consecuencianan severo di texting and driving y cumpliendo cu e yamada tambe ta “JOIN THE MOVEMENT!”

Pa mas informacion pa bo tambe “JOIN THE MOVEMENT” like e Facebook page di Kiwanis Club of Aruba y New India Assurance Aruba y share e video cu e mensahe importante aki: “DON’T TEXT & DRIVE!”

