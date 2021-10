Recientemente e miembronan di Kiwanis Club of Aruba a uni hunto na Marriott Grand Ballroom pa instala e directiva pa e siguiente aña Kiwanistico. E directiva lo tin e responsabilidad di guia y lidera e club pa asina e miembronan por continua cu e bunita trabao di duna yudansa na esnan di nos comunidad cu ta den necesidad.

E instalacion a wordo ehecuta door di Lieutenant Governor Natalie Daal di Kiwanis Club of Piscadera, Curaçao, cu tabata di bishita na Aruba.

E directiva nobo ta consisti di:

Presidente – Jokoeza Hooplot

Vice Presidente – Manaaf Badloe

Secretario – Gay Spellen

Tesorero – Norma Brinkenberg

Presidente Saliente – Ingmar Ramharakh

Director – Tracey Werleman

Director – Nathalie van der Linde

Director – Claudine Ho-Kang-You

Director – Daniel Driessen

Director – Nanni Larmonie

E miembronan aki a wordo instala, no solamente den presencia di tur e miembronan di Kiwanis Club of Aruba, pero tambe invitadonan distingui di Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Club of San Nicolas, Kiwanis Club of Young Professionals Aruba, Quota Club of Aruba y Lions Club of Aruba. E mainta tabata uno increiblemente agradabel, danki na Sr. Chris Kross cu a provee e entretenimiento, Sr. Jair Versprey y Sr. Jersey Isenia cu a canta e himno di Aruba y Curaçao, Sra. Ariana Koolman cu a recita un bunita poema, y Ebby Schwengle cu e fungi como maestro di ceremonia.

E miembronan a tuma un momento pa duna nan respet y honor na defunto miembronan di Kiwanis Club of Aruba, Ray Farro y John Every, cu recientemente a fayece y conhuntamente a duna 100 aña di servicio comunitario.

E Presidente Saliente, Ingmar Ramharakh, prome cu simbolicamente a traspasa su posicion over na e Presidente nobo, a haci uzo di e oportunidad pa expresa un danki special na e directiva saliente pa nan tremendo trabao, y tambe na, Lieutenant Governor Natalie Daal, y Lieutenant Governor Saliente Patrick Melchiors pa nan guia durante e aña Kiwanistico. Sr. Ramharakh a gradici su sponsors cu a introduci’e den Kiwanis Club of Aruba, es ta Sr. Giantonio Muller y Sra. Indra Pereira. Tambe e tabata tin un gesto di aprecio pa Sra. Aurora Dijkhoff, cu tabata e prome persona pa convence pa postula su mes pa Presidente. Sr. Ramharakh a presenta un premio di ‘Rookie of the Year’ na miembro nobo, Nanni Larmonie, y un premio di ‘Teamwork of the Year’ na un team cu su trabao a resalta: Indra Pereira, Tracey Werleman, Norma Brinkenberg, Ebby Schwengle, Gay Spellen y Nanni Larmonie.

Kiwanis ta un organisacion global cu ta consisti di miembronan boluntario, dedica na mehorando mundo henter, cu un enfoke special riba muchanan cu ta den necesidad. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba, por bishita www.kiwanisclubofaruba.org

