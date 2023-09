Recientemente, Kiwanis Club of Aruba (KCA), e club cu ta brinda servicio na e comunidad di Aruba desde 1964, a otorga un check simbolico na IMPACT Basketball Club. E check simbolico aki ta pa contribui cu diferente material deportivo necesario pa e demanda di e crecemento di e club.

IMPACT Basketball Club tin diferente team den e categoria di U12 (cu edad di 8 pa 12 aña), U14 (13 pa 14 aña), U16 (15 pa 17 aña) y 18+ (17 aña bai ariba) y un team di mucha muher. E demanda den e club ta creciendo positivamente cu mas miembro cu ta desea pa practica e deporte den e diferente categorianan. E demanda a crea e necesidad pa mas material pa e deportista nan por practica nan deporte debidamente.

IMPACT Basketball Club ta un club di basketball rekonosi y respeta cu a produci algun di e mihor hungadornan den basketball durante su añanan di existensia. E club su meta ta pa sigui desaroya deportistanan hoben cu tin e pasion fuerte pa basketball. Constantemente nan ta enbusca di miembro nan nobo combina cu maneranan inovativo pa mehora e programa y servicionan. Nan ta dedica na prove’e e calidad di mas halto den training y coaching di basketball cu ta disponibel riba e isla y logrando hasi un Impacto.

Kiwanis Club of Aruba (KCA) su meta ta pa sirbi e mucha nan di nos comunidad. KCA ta kere cu deporte ta un parti importante y esencial den e formacion di nos mucha- y hoben nan. Pa e motibo aki KCA ta duna su contribucion na IMPACT Basketball Club pa nan por sigui brinda e mihor calidad di material na su miembronan. KCA su Immediate Past President, Ingmar Ramharakh hunto cu Donation Chair Committee, Vikash Karnani a hasi e otorgamento di un check simbolico na representantenan di IMPACT Basketball Club, Jenneve James-Russel y Ivan Poulina cu tabata sumamente contento pa risibi e contribucion pa nan club.

Kiwanis Club of Aruba ta forma parti di Kiwanis International cu ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo “one child and one community at a time” y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba por bishita nan pagina web na www.kiwanisclubofaruba.org of nan pagina di social media.

Potret cu e press release:

Robes pa drechi: Kiwanis Club of Aruba Immediate Past President Ingmar Ramharakh, Donation Committee Chair Vikash Karnani hunto cu coachnan di IMPACT Basketball Club; Jenneve James-Russel y Ivan Poulina.

Un di e team nan di Impact Basketball Club y nan coach.