Kiwanis Club of Aruba cu proyectonan pa duna sosten y ayudo na nos comunidad

Durante e tempo aki di crisis sin precedente cu Aruba y mundo ta enfrentando, e miembronan di Kiwanis Club of Aruba ta trahando duro riba diferente proyecto. E proximo simannan, e proyectonan aki lo wordo realisa pa asina duna sosten y ayudo na e famianan y e comunidad di Aruba, cu ta pasando den momentonan dificil consecuencia di e pandemia COVID-19.

Un proyecto cu a wordo realisa diamars ultimo tabata un donacion di laptop pa e studiantenan di Colegio San Nicolas. E miembronan di Kiwanis Club of Aruba a haci un bishita na e scol caminda a reuni cu e rector, Sr. Hubert Goedgedrag, den un ambiente ameno y teniendo na cuenta e protocol di distanciamento social. Entre e topiconan cu a elabora riba dje tabata e ultimo desaroyonan relaciona cu e studiantenan y e scol. Recientemente Kiwanis Club of Aruba a ricibi un carta for di e rector di Colegio Arubano pa un contribucion di 8 “laptop” pa e studiantenan, cu no tin esaki na nan disposicion pa eherce nan tareanan. E laptop ta un herment hopi esencial den bida di un studiante, specialmente den e temporada aki cu enseñansa a wordo digitalisa. E laptop ta permiti e studiantenan pa sigui nan les duna door di e docente, como tambe haci nan huiswerk y proefwerk y/of examen.

Kiwanis Club of Aruba hunto cu un “ex Key Clubber” ta sumamente contento di por a haci un contribucion directo na e studiantenan. Diamars merdia e miembronan di Kiwanis Club of Aruba a haci entrega di 8 laptop na Sr. Hubert Goedgedrag, cu na su turno lo percura pa e studiantenan cu mester di un laptop ricibi esaki. Cu e donacion aki ta spera cu por yuda e studiantenan pa por tin acceso na enseñansa digitalisa. Kiwanis Club of Aruba ta kere firmemente den educacion y den nos studiantenan, cu ta e futuro di nos dushi pais Aruba.

Despues di entrega di e computernan ta sigui e siguiente proyecto, cu ta un pakete di cuminda y lo elobora mas riba esaki den un siguiente comunicado. Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1964. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.

