Kiwanis Club of Aruba a ricibi reconocimiento di Kiwanis International

Recientemente a tuma luga na Montego Bay, Jamaica, un congreso di sumo importancia cual ta Kiwanis Eastern Canada and The Caribbean District Convention. E ta un congreso unda 247 club cu ta forma parti di e districto ta reuni pa trata puntonan di atencion pa e division y districto como tambe di Kiwanis International. E miembronan ta intercambia idea, atende diferente tayer educativo y e clubnan ta duna un reporte di nan progreso den e ultimo kwartaal ademas di e proyectonan cu lo ser realisa den e proximo lunanan nos dilanti.

Durante e tayer di “ Forum 7: Enhance Kiwanis Image” a sobresali e trabou impecabel cu Kiwanis Club of Aruba su PR Chair alabes Division PR Chair, Edalitza Weller, a bin ta haciendo den branding como PR tanto pa e club como Division 26. Kiwanis International a reconoce 25 club den Eastern Canada and The Caribbean District y aki Kiwanis Club of Aruba a ricibi e reconocimento di “Top Club” di e districto pa e aña Kiwanistico 2016-2017. Esaki ta e aña cu Aurora Dijkhoff tabata e presidente di Kiwanis Club of Aruba, y mester remarca cu ta prome biaha cu un club di Kiwanis na Aruba ta ricibi e reconocimento di “TOP CLUB”. Alabes Kiwanis Club of Aruba a ricibi “Distinguished Award” tanto di Kiwanis International como di Eastern Canada and the Caribbean District pa e aña Kiwanistico 2016 -2017.

Diaranson ultimo durante e reunion general di Kiwanis Club of Aruba, Lieutenant Governor di Division 26, Giantonio Muller, a haci entrega oficial di e certificadonan di “Distinguished Club” na Aurora Dijkhoff. Alabes a pin Keyla Reeder como “Distinguished Secretary” y Aurora Dijkhoff como “Distinguished President”.

E trabou como boluntario cu e miembronan di Kiwanis Club of Aruba ta realisa cu amor pa e comunidad di Aruba a ser reconoci cu tres Lieutenant Governor Award durante e aña Kiwanistico 2016-2017 di Division 26 EC&C District. Cu e reconocimentonan durante e congreso di Kiwanis Eastern Canada and The Caribbean District Convention na Jamaica a toca e honor di ricibi e banner como TOP Club di District, y Distinguished Awards di tanto Kiwanis International y Eastern Canada and the Caribbean District di Kiwanis International. Kiwanis Club of Aruba ta gradici su miembronan pa nan amor y pasion pa sirbi e muchanan y comunidad di Aruba.

