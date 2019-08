Kiwanis Club of Aruba a regala e muchanan di Anglo Kleuterschool un dia memorabel

Riba e prome dia pa e aña escolar nobo tabata sigur extra special pa e muchanan y maestranan di Anglo Kleuterschool na Madiki. Nan a inicia e aña den un ambiente diferente cu un scol bunita, y manera e cabesante di e scol, Juffrouw Marieta Croes-Geerman, a enfatisa den su discurso, cu un ‘magia’ a pasa durante e temporada di vakantie. Cu awor e scol ta mescos cu nobo, cu colornan bunita tanto na e murayanan como tambe e coy hunganan, zandbak, gymzaal y e nomber den un arte nobo. El a pasa despues di a splica e parti di e embeyesimento di e scol, pa e palabra di gradicimento na Kiwanis Club of Aruba, cu a realisa e trabou aki durante varios dia, unda tambe e maestronan di e scol a yuda pa logra e bunita facelift na Anglo Kleuterschool.

Despues a dirigi algun palabra di parti di Kiwanis Club of Aruba, su presidente Edalitza Weller y tambe Robert Spellen cu ta Governor Designate pa Eastern Canada & Caribbean District. Den ambos discurso nan a elabora den palabranan simpel, e importancia di un bon comportacion y educacion pa e futuro di e muchanan. Como un acto simbolico pa fortifica e palabranan dedica na e muchanan, a scoge for di cada klas 1 mucha pa planta un mata cual nan lo mester cuida y duna awa pa e crece bira grandi. E celebracion a sigui cu cantamento y baile pa despues e muchanan haya un treat sirbi pa e miembronan di Kiwanis Club of Aruba presente durante e mainta aki. Esaki sigur ta un inmenso satisfaccion pa por a realisa un proyecto asina bunita pa e 168 muchanan di Anglo Kleuterschool, cu ta hopi contento cu un scol bunita geverf y dorna cu matnanan pa duna un inicio memorabel na e aña escolar nobo.

Un total di 65 boluntario cu ta pertenece na entre otro, Kiwanis Club of Aruba, SLP Clubs como tambe famia di e miembronan y maeastronan di Anglo Kleuter school a duna un man pa asina logra realisa ademas di e verfmento haci y tambe drecha algun otro area di e scol. Cual a ta un total di 465 ora di servicio comunitario a wordo dedica na e proyecto. Kiwanis Club of Aruba ta gradici e cooperacion ricibi di WEMA ademas di a hasi donacion di e verf, WEMA a bin cu un team di 7 persona pa yuda. AIS, Flora Market y Santa Rosa cu a haci donacion di e mata y tera pa e “bloem bak” cu conhuntamente cu e club, a logra realisa e proyecto na Anglo Kleuter School na Madiki. Kiwanis Club of Aruba ta desea e alumononan di Anlgo Kleuter School un exitoso aña escolar 2019 – 2020 yena di bendicion.

