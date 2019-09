Kiwanis Club Of Aruba a reconoce 8 studiante di Colegio San Nicolas

Diasabra ultimo na Teresita Center a tuma lugar Kiwanis Club of Aruba su di 4 edicion di entrega di “Oscar Antonette Exceptional Student Recognition”. E reconocimento aki ta pa e studiantenan di Colegio San Nicolas, cu a sobresali den e Aña Academico 2018 -2019 no solamente pa nan resultadonan academico, pero tambe pa nan personalidad desplega, tanto cu e otro studiantenan como na e docentenan y na e comunidad.

E reconocimento ta nombra na memoria di un di e fundadornan di Kiwanis Club of Aruba na aña 1964. Oscar Antonette, un Kiwanian den feliz memoria, cu a traha cu amor y dedicacion durante hopi aña pa sirbi e comunidad di Aruba. Oscar Antonette den feliz memoria a funda e prome organisacion hubenil na Aruba “Kiwanis Key Club Colegio Arubano” na 1976. Un di su soñonan tabata pa funda e di dos “Key Club” cual soño a ser realisa 28 di november 2015, unda “Kiwanis Key Club Colegio San Nicolas” a keda funda.

Presente durante e anochi aki tabata e mayornan, famia di Oscar Antonette (dfm), “Governor Designate” di Easter Canada and The Caribbean District di Kiwanis International Robert Spellen rectorado, docente y mentornan di Colegio San Nicolas y e miembronan di Kiwanis Club of Aruba. E programa a inicia cu palabranan di bonbini di Sr. Giantonio Muller, cu a fungi como MC y sigui pa Himno Nacional di Aruba. Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Edalitza Weller, a hiba palabra di elogio pa felicita e studiantenan. Sr. Ryan Kock a conta en corto di e bida di Sr. Antonette y locual e ta significa pa e club. Sra Diana Antonette, yiu muhe di Oscar Antonette, a hiba palabra na nomber di famia Antonette. Sigui pa Sr. Hubert Goedgedrag rector di Colegio San Nicolas, cu tambe a hiba palabra na e studiantenan y nan famianan. Orador invita tabata Sr. Armando Goedgedrag, conoci pa su talento impresionante den e mundo arte y fotografia, cu a haci un presentacion y charla sumamente interesante y inspirativo pa esunnan presente.

Kiwanis Club of Aruba ta sumamente honra pa otorga e “Oscar Antonette Exceptional Student Recognition” pa e aña escolar 2018 – 2019 na e siguiente studiantenan: Nina Pel (Ciclo Basico 1), Evanielle Rincones (Ciclo Basico 2), Malachi Kelly (HAVO 3), Sabrina Sambre (VWO 3), Denelly Franken y Weimin Xie (HL1), Jaxon Scholten (HL 2) y Jendrique Gumbs (H4-1).

Kiwanis Club of Aruba ta spera cu e premio aki por ta un estimulo pa tur studiante y maestro na Aruba. E studiantenan mester kere den nan potencial y sigui traha duro tur dia pa duna e miho di nan mes pa asina logra nan metanan, y e maestronan ta un pieza clave pa tur dia motiva y guia e studiantenan. Finalmente Kiwanis Club of Aruba ta gradici tur esunnan envolvi den e proyecto aki pa nan excelente cooperacion y dedicacion, y ta felicita tur 8 studiante cu a ricibi nan reconocimento deseando nan un Aña Escolar 2019 – 2020 fructifero.

