Kiwanis club of Aruba a parti paketenan di cuminda pa 141 famia

Durante e lunanan di mei, juni y juli, e miembronan di Kiwanis Club of Aruba a traha duro riba diferente proyecto. Un di e proyectonan, ta prepara y parti paketenan di cuminda. E meta di e proyecto ta pa duna sosten y ayudo na e famianan y e comunidad di Aruba, cu ta pasando den momentonan dificil consecuencia di e pandemia COVID-19.

E proyecto inicialmente tabatin un duracion di 3 luna, pero debi na e demanda pa cuminda a extende e proyecto pa algun luna mas. Un total di 141 famia a wordo yuda y cada famia a ricibi 4 pakete yena di cuminda. Den e paketenan aki a inclui entre otro: productonan di prome necesidad, comestibel, productonan di higiena y productonan di baby. En total a yuda 141 famia y alrededor di AWG 25,000.00 na cuminda.

Kiwanis Club of Aruba ta trahando cu diferente instancia pa asina haya e informacion di e personanan cu mester yudansa. E paketenan di cuminda a wordo distribui na e famianan den e diferente barionan di San Nicolas, Santa Cruz, Oranjestad y Noord. Kiwanis Club of Aruba lo continua cu e proyecto di cuminda den e luna di augustus. Cu e proyecto aki Kiwanis Club of Aruba ta spera di por a brinda un sosten y yuda alivia e famianan cu ta pasando den e momentonan dificil. Kiwanis Club of Aruba kier a gradici tur e miembronan pa nan tempo, ayudo y cooperacion pa realisa e proyecto.

Comments

comments