Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di “Trauma Dolls” y cos di hunga pa muchanan na Cuerpo Policial Aruba

Recientemente e miembronan di Kiwanis Club of Aruba a haci un bishita na warda di Polis na districto di Oranjestad unda a reuni cu Chef di Districto di Oranjestad Mr. Alvin Molina, Vocero suplente di Cuerpo Policial Aruba Sra. Liliana Rasmijn, Sra Janine Rodriguez di “Slachtoffer Hulp” y Coordinador di Jeugd en Zeden Politie (JZP) Sr. Eric Barry. E bishita a bai den un ambiente ameno y teniendo na cuenta e protocol di distanciamento social. Entre e topiconan cu a elabora riba dje tabata e ultimo desaroyonan relaciona cu e trabou di polis, crimen y abuso di mucha como tambe con Cuerpo Policial Aruba ta mantene ordo publico y seguridad na Aruba. Despues di e reunion a ricibi un “tour” di e warda di Polis y a bishita diferente departamentonan.

Na luna di October aña pasa Kiwanis Club of Aruba a aserca Cuerpo Policial Aruba caminda a haci un presentacion di e proyecto di “trauma dolls”. E “trauma dolls” ta wordo usa na diferente departmento di polis rondo di mundo pa yuda e polis resolve casonan. Cuerpo Policial Aruba a reacciona positivo y a apoya e iniciativa di e proyecto di “trauma dolls”cu sigur ta di bon uso pa e departamento di JZP y Slachtofferhulp. E proposito di e “trauma dolls” banda di yuda polis resolve casonan ta pa duna consolacion na e mucha cu lamentablemente a wordo molestia y of abusa sexualmente of cu a experencia violencia domestico. E mucha por señala na Polis cua ta e parti di su curpa cu a wordo herida of mishi inapropiadamente. E mucha por pinta un cara tristo of contento riba e popchi pa expresa con e ta sinti na e momento ey.

Ademas di entregamento di e ‘trauma dolls’, Kiwanis Club of Aruba ta sumamente contento di por a haci un contribucion directo na Cuerpo Policial Aruba su “Kids Corner”. E donacion ta consisti di entre otro: mesa y stoel pa mucha, puzzel, diferente weganan di mesa pa mucha di diferente edad, diferenta articulo pa pinta y skirbi y hopi mas. Ademas Kiwanis Club of Aruba tambe a entrega su “signature project Kamishibai theatre” y e 4 storianan di mucha cu e club a produci. Kamishibai ta un arte di contamento di storia pa mucha cu ta hopi interactivo.

E “trauma dolls” y cosnan di hunga lo wordo distribui na e 4 wardanan di Polis den diferente districto. Cu e donacion aki Kiwanis Club of Aruba ta spera cu por yuda Cuerpo Policial Aruba como tambe e muchanan ora bishita e wardanan di Polis di por tin un experencia mas ameno.

Finalmente Kiwanis Club of Aruba ta gradici Cuerpo Policial Aruba pa nan trabou incansabel cu nan ta eherece tur dia pa asina brinda seguridad na nos comunidad y pais, combati crimen como tambe mantene ordo publico.

Comments

comments