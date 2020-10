Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di Awg. 43,250.00 na diferente fundacion

Durante aña Kiwanistico 2019 – 2020, Kiwanis Club of Aruba a haci donacion na varios scol como tambe fundacionnan, cu ta eherce diferente trabou beneficioso den nos comunidad. Awendia no ta facil pa mantene un fundacion riba pia y ta exigi hopi tempo, esfuerso y dedicacion pa por logra e metanan. P’esey mes Kiwanis Club of Aruba ta haya sumamente importante pa aprecia y duna sosten na e fundacionnan aki, p’asina nan sigui eherce e trabou debidamente, cu na final ta na bienestar di nos propio muchanan.

Na luna di februari, Kiwanis Club of Aruba a haci entrega di otro cheque, na balor di AWG 19,500.00 na Fundacion “Ban Uni Man pa Cria nos muchanan” di sr. John Fun. E fundacion aki ta percura pa e muchanan di poco recurso, haya algo di come tur mainta na scol mes y asina aporta na nan prestacion na scol, ya cu desayuno ta keda un alimento di sumo importancia.

Kiwanis Club of Aruba ta aporta y colabora pa mas di 33 aña cu e chikito- y hobennan di San Nicolas mediante “Aruba South Little League” door di sponsor e team di baseball. Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Edalitza Weller, a haci donacion di AWG 3,000.00 na e directiva di “Aruba South Little League”. Kiwanis Club of Aruba a haci un donacion di AWG 500.00 na “SGT Peppers Friends” pa asina e organisacion por traha cas pa e bestianan, cu e organisacion ta recoge for di caya. Kiwanis Club of Aruba tambe a haci donacion di AWG 500.00 pa uniform pa 59 mucha di Kabouters y Padvindsters di e organisacion di verkenner Lady Olave Baden Powell.

Durante e tempo di crisis sin precedente cu Aruba y mundo ta enfrentando, Kiwanis Club of Aruba a haci diferente proyecto como tambe donacion entre otro: Fundacion Pa Nos Comunidad di AWG 2,000.00 pa por asina duna sosten y ayudo na e famianan cu ta pasando den momentonan dificil consecuencia di e pandemia COVID-19. Miembronan di Kiwanis Club of Aruba a bishita Stichting Bethel New Beginning un “shelter” San Nicolas y duna un contribucion di AWG 750.00 den forma di un “voucher” di cuminda pa asina e clientenan por haya cuminda cayente.

Kiwanis Club of Aruba ta kere firmemente den educacion y den nos studiantenan, cu ta e futuro di nos dushi pais Aruba. P’esey e club a haci donacion di 8 laptop balora na alrededor AWG 4,000.00 na Colegio San Nicolas. E laptop ta pa e muchanan cu tin mester di un laptop por tin acceso na enseñansa digitalisa pa asina por eherce nan tareanan. Señor Hubert Goedgedrag a gradici Kiwanis Club of Aruba pa e tremendo sosten y donacion.

Cuido di salud y higiena ta di gran importancia pa asina e muchanan por cuida nan salud contra di tur virus y bacteria. Kiwanis Club of Aruba a conscientisa e muchanan di diferente scol na Aruba di e uzo di hand sanitizers. En conexion cu e proyecto aki Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di 385 boter di hand sanitizers na e studiantenan di Arco Iris Kleuterschool y Anglo Kleuterschool. Como tambe a distribui un total di 10 “hand sanitizer stands” y “hand sanitizers” na diferente scol; Emma School, Mon Plaisir Basisschool, Mon Plaisir College, Colegio Santa Filomena, Cacique Macuarima Basisschool, Colegio Santa Famia y Sint Fransiscus College. E proyecto ta balora na alrededor di AWG 4,000.00.

Na luna di juli, Kiwanis Club of Aruba a colabora cu Anglo Kleuterschool y asina aporta cu un donacion di AWG 1,000.00 pa asina tur e 84 graduadonan por a ricibi na tas pa cuminsa nan aña escolar nobo.

Otro fundacion cu Kiwanis Club of Aruba ta aporta y duna sosten pa mas di 20 aña caba ta YMCA Aruba. Durante e bishita ameno e miembronan presente a ricibi informacion extenso di e diferente proyecto- y servicionan cu YMCA Aruba ta haci pa e comunidad di Aruba. Kiwanis Club of Aruba a duna su aporte anual di AWG 2,000.00 pa asina yuda YMCA Aruba continua cu e tremendo trabou, cu nan ta haciendo pa e comunidad di Aruba.

Kiwanis Club of Aruba a haci un donacion di AWG 1,000.00 na Fundacion Educador Consciente Aruba pa asina e fundacion por sigui duna guia, informacion y training educativo na e mayornan pa asina di nan banda por yuda den educacion di nan yiunan. Por ultimo Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di AWG 5,000.00 na Casa Cuna Progreso Aruba pa e proyecto di “tienermoederhuis” pa Casa Cuna por sigui brinda e ayudo, guia profesional, y sosten na e mamanan y unda hopi enfasis ta wordo poni na e relacion entre mama y baby.

Comments

comments