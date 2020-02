Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di 19.500 florin na Fundacion ban uni man pa cria nos muchanan

Diaranson ultimo durante e reunion general di Kiwanis Club of Aruba, Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Edalitza Weller y “Distinguished Lieutenant Governor” di Division 26, Sr. Giantonio Muller, a haci entrega oficial di e donacion di AWG 19,500 na Sra. Rachel Roos di Fundacion “Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan”. Cu e donacion lo contribui na duna desayuno na 780 mucha pa 1 luna of 65 mucha pa 1aña.

Den luna di november y december di aña pasa e miembronan di Kiwanis Cub of Aruba a recauda fondo pa e Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan. E fundacion aki ta percura pa algun aña caba, pa e muchanan di poco recurso, haya algo di come tur mainta na scol mes y asina aporta na nan prestacion na scol, ya cu desayuno ta keda un alimento di sumo importancia. Na aña 2018 Kiwanis Club of Aruba a hasi un donacion di 15,000 florin na dicho fundacion.

Kiwanis Club of Aruba a gradici y elogia Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan pa nan excelente trabou pa comunidad di Aruba.

Kiwanis ta gradici e comunidad y e comerciantenan di Aruba cu semper a duna apoyo y sosten na tur e proyectonan cu Kiwanis Club of Aruba ta realisa durante aña pa e muchanan, cu ta e meta principal di Kiwanis y comunidad di Aruba en general. Danki pa yuda Kiwanis Club of Aruba sigui aporta y yuda comunidad y specialmente e muchanan cu ta nos futuro.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1964. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.

