Recientemente Kiwanis Club of Aruba a honra 10 studiante di Colegio Arubano cu e “Clint Whitfield Outstanding Student Award”, cu a sobresali durante e Aña Escolar 2021 – 2022.

E reconocimento ta nombra na memoria di e fundador di Kiwanis Club of Aruba, Clinton Whitfield, un miembro di Kiwanis den felis memoria, cu a traha cu amor y dedicacion exceptional durante hopi aña pa sirbi e comunidad di Aruba.

E evento a inicia na The Fish House cu palabranan di bonbini door di Ebby Schwengle, cu a fungi como maestro di ceremonia, y a habri e programa cu e Minister di Enseñanza, Sr. Endy Croes, cu a presenta un mensahe inspiracional y a felicita e studiantenan, den presencia di nan mayornan, mentornan. Despues Past Distinguished Governor Bob Spellen, Vice Presidente di Kiwanis Club of Aruba, Dr. Manaaf Badloe, e Rector di Colegio Arubano, Sr. Tim Croes y su distinguido esposa y tambe un miembro di directiva di Fundacion Clinton Whitfield, Sra. Indra Pereira, a felicita e siguiente studiante nan di cada “jaarlaag”:

Ciclo Basico 1: Loredana Nepi Perez

Ciclo Basico 2: Emanuel Gonzalez Perez y Evie van der Sloot (recipiente di 2020-2021)

HAVO 3: Kyriana de Cuba

HAVO 4: Naysa Rojas (recipiente di 2020-2021)

HAVO 5: Bryan Ng

VWO 3: Winston de Greef

VWO 4: Clinton Roga (recipiente di 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021)

VWO 5: Ryvic Simon (recipiente di 2020-2021)

VWO 6: Charissa Laing (recipiente di 2019-2020 / 2020-2021)

E momento culminante durante e evento tawata ora cu e maestro di ceremonia a yama e 10 studiantenan pa bin dilanti pa asina ricibi nan “Clint Whitfield Outstanding Student Award” pa e aña escolar 2021-2022 for di man di Minister di Enseñanza, Sr. Endy Croes. Cada studiante a brevemente splica kiko ta nan “secreto” di éxito y tambe kiko ta nan plan pa futuro. Hunto cu nan reconocimento e studiante nan a ricibi un “goodie bag” yena cu regalo manera; un “tumbler” personalisa y varios gift certificates.

Kiwanis Club of Aruba ta felicita tur e studiantenan cu a ricibi nan premio y ta desea nan un Aña Escolar 2022-2023 exitiso, muy en particular Bryan Ng y Charissa Laing cu lo bai sigui nan estudio den exterior, es ta Malaysia respectivamente Hulanda. Finalmente, Kiwanis Club of Aruba ta desea pa gradici; The Fish House, Fundacion Clinton Whitfield, Cinnabon, Insta Photo Booth Aruba y Wendys y tur esnan envolvi den e proyecto aki pa nan excelente cooperacion y dedicacion.