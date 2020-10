Kiwanis Club of Aruba a clausura aña Kiwanistico 2019-2020

E ultimo reunion di Kiwanis Club of Aruba pa e aña Kiwanistico 2019 – 2020, a tuma lugar diaranson ultimo via e plataforma di ZOOM. Den un forma diferente a gradici e miembronan pa nan dedicacion y amor pa sirbi e comunidad di Aruba.

Tumando e reto pa ta presidente di e club di Kiwanis cu mas aña di existencia na Aruba, ta representa un responsabilidad y compromiso firme. Un compromiso cu sigur Edalitza Weller a sa di demostra di a cumpli cabalmente pa 2 aña consecutivo como presidente di e club conhuntamente cu e sosten di e miembronan, cu como boluntario ta traha na bienestar di e comunidad y primordialmente pa e muchanan di Aruba. Mester remarca cu Edalitza ta e presidente femenino mas hoben y alabes e prome “SLP” femenino pa bira presidente di e club.

Durante e aña a ehecuta exitosamente un cantidad di proyecto manera; Kiwanis Club of Aruba su K- One Day unda cu 80 boluntario a participa pa duna un “facelift” na Misa Santa Teresita na San Nicolas. E proyecto tabata encera cu e miembronan a drecha, schuur y verf e muraya- y bentananan di e misa. Cu e proyecto aki Kiwanis Club of Aruba a contribui di un manera positivo cu e comunidad di San Nicolas. Na luna di november Kiwanis Club of Aruba a conmemora y celebra dia di derecho universal di mucha. Un total di 90 mucha di diferente districto a wordo invita pa bin conoce nos heroenan local. E meta tabata pa e muchanan conoce un poco mas di cerca e trabou cu diariamente Cuerpo Policial Aruba, Brandweer Aruba, Ambulance ImSan, K9 Unit, KIA y Kustwacht ta haci incansablemente pa proteha y brinda seguridad na nos pais.

Den luna di december, Kiwanis Club of Aruba conhuntamente cu New India Assurance a lansa un video nobo di e campaña di conscientisacion pa un trafico sigur “Join the movement DNT TXT & DRIVE”. E enfoke di e video tabata di e peliger cu “texting and driving” ta trece cu ne pa nos sernan keri den e dianan di fiesta. Tambe den luna di december Kiwanis Club of Aruba, WVB Project Company, Cuerpo Policial Aruba, DOW y Mota- Engil Aruba a uni forsa den un proyecto na beneficio di siguridad den trafico, unda a instala un borchi na Avenida Nelson O. Oduber cu e mensahe pa no laga texto ta bo ultimo palabra. Den e luna aki tambe a celebra Pasco den Bario cu 50 mucha di diferente districto di Aruba, cu a bin hunto pa un mainta ameno yena cu sorpesa.

Den luna di juni Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di “trauma dolls” y cos di hunga pa mucha na Cuerpo Policial Aruba. E “trauma dolls” ta wordo uza na diferente departmento di polis rond di mundo pa yuda e polisnan resolve e casonan. E proposito di e “trauma dolls” banda di yuda polis resolve casonan ta pa duna consolacion na e mucha cu lamentablemente a wordo molestia y of abusa sexualmente of cu a experencia violencia domestico. E mucha por señala na Polis cua ta e parti di su curpa cu a wordo herida of mishi. E mucha por pinta un cara tristo of contento riba e popchi pa expresa con e ta sinti na e momento ey. Ademas di entrega e ‘trauma dolls’, Kiwanis Club of Aruba ta sumamente contento di por a haci un contribucion directo na Cuerpo Policial Aruba su “Kids Corner”. E donacion tabata consisti di entre otro: mesa y stoel pa mucha, puzzel, diferente wega di mesa pa mucha di diferente edad, diferente articulo pa pinta y skirbi y hopi mas.

Durante e lunanan di mei, juni, juli y augustus e miembronan di Kiwanis Club of Aruba a traha duro riba e proyecto di prepara y parti paketenan di cuminda. E meta di e proyecto tabata pa duna sosten y ayudo na e famianan cu ta pasando den e momentonan dificil consecuencia di e

pandemia COVID-19.

E proyecto inicialmente tabatin un duracion di 4 luna. Un total di 188 famia a wordo yuda y cada famia a ricibi 4 pakete yena di cuminda. Den e paketenan aki a inclui entre otro: productonan di prome necesidad, comestibel, productonan di higiena y productonan pa baby. En total a yuda 188 famia y alrededor di AWG 30,000.00 na cuminda.

Higiena ta di sumo importancia pa asina e muchanan por cuida e salud contra di tur virus y bacteria. Kiwanis Club of Aruba a conscientisa e muchanan di diferente scol na Aruba di e uzo di hand sanitizers. En conexion cu e proyecto Kiwanis Club of Aruba a haci donacion di 385 boter di hand sanitizers na e alumnonan di Arco Iris Kleuterschool y Anglo Kleuterschool. Como tambe a distribui un total di 10 “hand sanitizer stands” y “hand sanitizers” na diferente scol; Emma School, Mon Plaisir Basisschool, Mon Plaisir College,

Colegio Santa Filomena, Cacique Macuarima Basisschool, Colegio Santa Famia y Sint Fransiscus College.

Durante e periodo di vacacion escolar den un forma innovativo y creativo Kiwanis Club of Aruba a participa cu un stacion den e prome “Digital Global Money Week Summer Campaign” organisa pa Banco Central di Aruba hunto cu otro instancianan financiero. Na luna di augustus e clubnan di Kiwanis na Aruba a uni forsa pa asina ehecuta e proyecto anual di ‘Back to School’ pa e muchanan den necesidad. E aña aki, cada club a scoge un scol basico y asina a yega na un lista di 80 mucha cu a bin na remarca pa forma parti di e proyecto. E scolnan cu a wordo selecta: St. Aloysius School, Colegio Felipe B. Tromp, Fatima College, Commandeur Pieter Boerschool y Colegio Laura Wernet Paskel.

Kiwanis Club of Aruba a haci donacionnan substancial na diferente organsacion manera; YMCA Aruba, Fundacion Ban Uni Man pa Cria Nos Muchanan, Casa Cuna, South Little League. Pa realisa e cantidad di proyecto- y donacionnan menciona ta danki na e fondonan recauda di e 2 eventonan grandi cu ta ser teni anualmente; esta Wine Gala y Golf Tournament. Como tambe den temporada di fin di aña e proyecto di “Secure breakfast for a child for one month”.

Den e aña Kiwanistico 2019 -2020 Kiwanis Club of Aruba ta orguyoso di por a sponsor otro club di servicio, Kiwanis Club of San Nicolas, cu ta dedica na sirbi e muchanan y comunidad di San Nicolas. Cu e compromiso pa guia y ekipa e muchanan pa ta lider mayan den nos comunidad, Kiwanis Club of Aruba ta sponsor 5 “Service Leadership Clubs”; Key Club Colegio Arubano, Key Club San Nicolas, CKI EPI, Builders Club Mon Plaisir y Aktion Club Sonrisa. Service Leadership Program” ta e programanan patrocina pa Kiwanis Club of Aruba na e scolnan caminda ta siña e hobennan for di tempran liderazgo, con pa traha den ekipo, organisa proyecto- y eventonan pa recauda fondo, y e importancia pa duna bek y contribui cu e comunidad.

E trabao como boluntario cu e miembronan di Kiwanis Club of Aruba ta realisa cu amor pa e comunidad di Aruba a ser reconoci cu un Lieutenant Governor Award durante e aña Kiwanistico 2019 -2020 di Division 26 EC&C District. Alabes e club a ricibi “Distinguished Award” pa e aña Kiwanistico 2018 -2019. President Edalitza Weller ta gradici tur e miembronan pa nan tempo, cu ta alrededor di 2684 ora di servicio na comunidad, nan amor y dedicacion. Alabes ta gradici tur compania of persona, cu di un of otro manera a contribui y aporta na Kiwanis Club of Aruba durante aña 2019 -2020. Di e forma aki e miembronan por a sigui eherce cu pasion nan trabou como boluntario, y asina sigui aporta na un manera positivo na pais Aruba. Na final di e reunion Edalitza Weller a pasa e gong y gavel over pa e presidente nobo di Kiwanis Club of Aruba, Ingmar Ramharakh, y ta desea e directiva completo hopi exito.

