Kiwanis Club of Aruba a celebra dia universal di derecho di mucha cu 90 mucha y nos heroenan local

Riba dia 20 di november mundo henter a conmemora y celebra Dia Universal di Derecho di Mucha y en conexion cu e dia aki, Kiwanis Club of Aruba a celebra cu 90 mucha di diferente districto di Aruba. E tema di a aña aki ta; “Conoce nos heroenan local”. E meta tabata pa e muchanan conoce un poco di e trabou cu diariamente Cuerpo Policial Aruba, Brandweer Aruba, Ambulance ImSan, K9 Unit, Motor Unit, KIA y Kustwacht ta hasi incansablemente pa proteha y brinda seguridad na nos pais.

E diasabra a cuminsa tempran, caminda na yegada e muchanan wordo ricibi pa e miembronan di Kiwanis Club of Aruba cu a prepara pa nan un mainta debertido, educativo yena cu alegria y sorpresa. Despues di un delicioso desayuno, e muchanan a bay pafor pa asina topa cu nos heroenan local. Polis, Polis Motorisa, K9 Unit, KIA, Kustwacht, Brandweer y Ambulance a hasi un presentacion caminda nan a duna splicacion y demostracion di nan trabou. E muchanan tabatin e oportunidad di haci pregunta y experencia un poco mas di e trabou di nos heroenan local. E muchanan por a mira y conoce e truck, ekipo y unidadnan mas di serca. Por a mira e muchanan hopi entusiasma suchando cu hopi atencion.

Durante e dia e muchanan a ricibi: awa, juice, sandwich, fruta, juice, donuts y bolo. Na final di e dia e muchanan a ricibi un “surprise bag” yena cu articulo manera; pen, potlood di Aruba, blocknote, slijper, coy hunga, schrift, kleurpotlood, juice, chips, mangel y buscuchi.

Presidente di Kiwanis Club of Aruba, a duna un certificado di gradicimento y apercio na nos heroenan local; Cuerpo Policial, K9Unit, Motor Unit, Brandweer, Kustwacht Aruba, Ambulance, KIA y Sra. Janine Rodriguez pa nan participacion y colaboracion pa cu e proyecto. Alabes gradicinan pa e excelente trabou cu nan ta bin ta haciendo pa comunidad di Aruba.

Un gradicimento special ta bay na e miembronan di Kiwanis Club of Aruba y Aktion Club Sonrisa, cu a traha cu hopi amor y pasion, sirbiendo e muchanan di Aruba.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Kiwanis Club of Aruba ta activo den e comunidad Arubano desde 1964. Pa mas informacion di Kiwanis Club of Aruba y of su actividadnan por acudi na www.kiwansclubofaruba.org of Facebook page Kiwanis Club of Aruba.

Comments

comments