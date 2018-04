Kiwanis Circle K of Colegio Epi ta organisa bingo pa recauda fondo

Kiwanis Circle K of EPI ta den pleno preparacion pa nan prome evento pa recauda fondo pa e aña Kiwanistico 2018 – 2019 cual ta un BINGO dia 12 di mei. E meta di e BINGO ta pa e hobennan haya fondo pa asina por asisti na Circle K International Convention cual e aña aki ta tuma lugar na Chicago Illinois. Na dicho congreso e hobennan ta asisti diferente seminario educativo pa asina nan ekipa nan mes y e miembronan di e club pa bira lidernan den nos comunidad na un edad hoben, y e importancia pa duna bek na nos comunidad y esunnan den mas necesidad. E hobennan ta siña mas referente di Kiwanis Circle K como tambe haya tools y herment necesario pa nan formacion como líder.

E BINGO ta tuma luga diasabra 12 di mei, registracion ta cuminsa pa 6’or di atardi mientras cu e BINGO lo inicia pa exactamente 7’or di anochi na Club Caiquetio na Paradera. Lo tin un total di 10 wega cu premio atractivo cuminsando for di 200,00 Florin y wega 10 ta paga e bunita suma di 2,000.00 Florin. E costo pa participa na e BINGO ta 10 Florin pa carchi. Lo tin un “cash” bar disponibel durante anochi cu cos di bebe y un variacion di cuminda exkisito. E carchi di BINGO ta obtenibel cerca tur miembro di Circle K of EPI, pa mas informacion por tuma contacto cu Gershwin na 6601373 of Shilline na 7419700.

Pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa asisti e BINGO di Kiwanis Circle K of EPI dia 12 di mei venidero, aporta cu e hobennan pa asina nan por logra nan meta di bay e congreso y asina contribui na e progreso di nos futuro lidernan di Aruba. Pa mas informacion di Kiwanis Circle K of EPI y of su actividadnan por bishita e pagina di Facebook www.facebook.com/CKEPI

