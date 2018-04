Kiwanis Circle K of Colegio EPI a instala directiva y conseheronan nobo

Diasabra ultimo den un ceremonia special na e Clubhouse di Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Circle K of EPI a tuma despedida di e directiva saliente. Despues cu e presidente saliente Brittany Trinidad a habri oficialmente e anochi, a sigui cu e parti protocolario cu e himno di Aruba. Siguientemente Gershwin Chundro a lesa e invocacion y Brittany Trinidad e obhetivonan di Circle Key International hunto cu e club completo.

Pa instala e directiva nobo mester a tuma despedida prome di e directiva anterior y e prome discurso di e anochi a wordo presenta pa Brittany Trinidad presidente saliente cu a elabora riba e dos añanan cu la fungi como presidente y tur e proyecto-, donacion- y e logronan cu a ser realisa pa e comunidad di Aruba manera entre otro: “Dog & Car wash”, “Dog & Funwalk”, “Easter event at Sonrisa” y “Interclubs Battle”. Alabes gradici e directiva saliente y pa nan dedicacion y e trabou realisa.

E instalacion di e directiva nobo a ser efectua pa “Vice Governor” di District 26 Kiwanis International Sr. Robert “Bob” Spellen. E directiva nobo di Kiwanis Circle K of EPI ta consisti di e siguiente directornan; Shilline Johnson, Ronan van Putten, Gershwin Chundro, Brittany Trinidad presidente saliente, Kimberly Geerman tesorero, Ragnield Penja secretaria, Nathan Tromp vice presidente y Jonovan Wernet presidente. Despues di e ceremonia di instalacion Vice Governor, Sr. Spellen, a instala e conseheronan di Kiwanis Club of Aruba cu tin e tarea pa guia y yuda e muchanan durante e aña Kiwanistico 2018 -2019, esta Distinguished Past President sra. Aurora Dijkhoff y vice presidente sra. Tessely Koolman- Ranis.

Kiwanis Circle K of EPI ta un sponsor leadership program cu ta ser patrocina y ta bou guia di Kiwanis Club of Aruba. E meta di e club ta promove, siña y stimula hobennan di un edad hoben e importancia di duna bek na nos comunidad y esunnan den mas necesidad. Aparte di e trabou como boluntario, Kiwanis Club of Aruba tin riba e programa tambe; seminario- y workshop pa asina ekipa e miembronan bira lidernan den nos comunidad ya caba desde un edad hoben.

Entre e invitadonan special tabatin e placer di comparti e momento aki cu Lieutenant Governor sr. Giantonio Muller, presidente di Kiwanis Club of Palm Beach sr. Ted Johnson, presidente di Kiwanis Club of Young Professionals sr. Randy Croes, vice presidente di Circle K Universidad di Aruba y alabes “Distinguished Lieutenant Governor” Ethan Muller, presidente di Builders Club Colegio San Antonio John Bedoya y vice presidente di Kiwanis Club of Aruba alabes Division 26 Chair PR srta. Edalitza Weller.

