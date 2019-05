Kiwanis Circle K of Colegio EPI a instala directiva pa e aña Kiwanistico 2019-2020

Durante un ceremonia special Kiwanis Circle K of EPI a instala su hunta directiva pa e aña Kiwanistico 2019-2020. E presidente cu a wordo instala pa su di dos termino, Ronan van Putten, a habri oficialmente e anochi. Despues a sigui cu e parti protocolario cu e himno di Aruba, invocacion y e obhetivonan di Circle K International. Ronan van Putten a inicia e anochi gradiciendo cada miembro di e hunta directiva saliente cu tabata; Ragnield Penja, Kimberly Geerman, Brittany Trinidad, Nathan Tromp, Shilline Johnson y Gershwin Chundro. Ronan a resalta e bon comunicacion y trabou den ekipo pa asina por a hiba e club na e siguiente nivel. Nan ta mira atras un aña Kiwanistico exitoso unda nan crece den membrecia y conhuntamente nan a realisa 22 proyecto.

Entre e proyectonan cu nan ta considera esnan di mas impacto tabata; ‘Sportdag met Sonrisa’, esaki tabata un dia hunto cu e muchanan y adultonan di Sonrisa. Riba e dia aki nan a haci diferente actividad y despues a parti cuminda y resfresco. E oportunidad aki nan a haci uzo tambe pa combersa y conoce otro miho. E proyecto ‘Sportdag with K-Kids’ ta unda nan a invita e studiantenan di K-Kids of Prinses Amalia Basisschool pa cera conoci cu otro mihor, pasando pret hungando diferente wega cu e muchanan. E personal di EPI a ricibi un cariño chikito di parti CK EPI, cu e ‘cleaning parade’ pa di forma aki bisa nan Danki pa percura pa mantene e scol limpi diaramente. E proyecto “Christmas Lights’ ta unda nan como miembro di Circle K of Colegio EPI ta bay cu e muchanan di Casa Cuna na e casnan di luz mas conoci. E proyecto aki ta tuma luga tur december pa 3 aña caba y nan tin planea pa e aña aki hacie mas special ainda pa e muchanan.

E instalacion di e hunta directiva pa e aña Kiwanistico 2019-2020 a ser efectua pa Sr. Robert Spellen, Governor Elect, di District 26 Kiwanis International. E directiva nobo di Kiwanis Circle K of EPI ta consisti di e siguiente directornan; Alisha Farro, Celin Laban, Gershwin Chundro, Alex Wever, secretaria: Reneá Lindo, tesorero: Elizabeth Alegre, vicepresidente: Nigel Figaroa, presidente saliente: Brittany Trinidad y presidente Ronan van Putten. Den su discurso Sr. Spellen a splica e hunta directiva nobo tocante e responsabilidad cu cada posicion ta rekeri. Ronan van Putten di su parti a gradici tur e miembronan cu a dun’e sosten for di momento el a keda eligi como presidente y awor pa di dos termino ta hopi entusiasma pa e aña nobo. El a gradici tur e miembronan y a felicita tambe e dos miembronan cu a ser instala e anochi aki: Natalia Santana y Alyssa Singh. E presidente a pidi un fuerte aplauso pa e hunta directiva nobo y el a bisa cu nan t’ey pa trece ideanan nobo y cu Kiwanis Circle K of EPI sigui cu nan pasion y mision pa sirbi e comunidad di Aruba.

Kiwanis Circle K of EPI ta un sponsor leadership program cu ta ser patrocina y ta bou guia di Kiwanis Club of Aruba. E meta di e club ta promove, siña y stimula hobennan di un edad hoben e importancia di duna bek na nos comunidad y esunnan den mas necesidad. Aparte di e trabou como boluntario, Kiwanis Club of Aruba tin riba e programa tambe; seminario- y workshop pa asina ekipa e miembronan bira lidernan den nos comunidad ya caba desde un edad hoben.

