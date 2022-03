Aruba awor tin un club di servicio nobo. Recientemente Prome Minister Evelyn Wever – Croes tabatin e honor di por tabata presente na oficialisacion di Kiwanis Builders Club Filomena College MAVO. A anuncia 55 miembro nobo y a instala e Presidente Iriengelo Jamanika, conhuntamente cu demas miembronan di e directiva nobo.

Prome Minister Wever – Croes hunto cu Minister Endy Croes y Parlamentario Alvin Molina, a mira e nacemento di e club nobo aki. E club a wordo lanta pa Kiwanis Club of San Nicolas, un club hopi activo specialmente na San Nicolas, den apenas dos aña di existencia. Hasta durante di pandemia, nunca Kiwanis a stop di duna bek na comunidad cual sigur ta di admira, Prome Minister a expresa.

Ya pa 57 aña, Kiwanis Club ta activo sirbiendo henter Aruba su comunidad a traves di diferente proyecto, contribuyendo na exito y crecemento di nos muchanan. Awor cu realisacion di Kiwanis Builders Club Filomena College MAVO, ta inicia un trayecto nobo, hunto cu 55 miembronan nobo. Miembronan hoben yena cu ideanan creativo y cu pasion pa haci un diferencia y duna bek na comunidad.

Durante e ceremonia Prome Minister Wever – Croes a comparti un mensahe cu tur esnan presente, specialmente na e miembronan nobo. “In giving you can receive much more than you can ever give away”. Cu esaki Premier a splica cu e trabou como Prome Minister / Minister, ta uno hopi pisa. Ta haya poco ora di sosiego y ta rekeri casi 24 ora disponibilidad tur dia. Pa por cumpli cu e funcion, e ta hopi importante pa tin un bida balansa. Pa prome Minister e 4 areanan di bida cu ta importante pa ta den balans ta: su famia, trabou, practica su fe/meditacion y duna bek na comunidad. El a enfatisa cu sin e delaster punto, su bida no lo ta den balans y tampoco exitoso.

Cu e mensahe aki Premier Wever – Croes ta desea cada miembro nobo hopi exito y cu e trayecto a traves di e club, por trece e balans cu ta necesario den bida pa ta exitoso y feliz.

Por ultimo, Prome Minister Wever – Croes a desea Kiwanis Club of San Nicolas hopi pabien y tur clase di exito na e board di Kiwanis Builders Club Filomena College y tur e miebronan nobo!

Comments

comments