Kiwanis a entrega 102 hamper cu articulo basico na famianan

Pa di 8 aña consecutivo e club di servicio Kiwanis Club of Young Professionals Aruba (KYPA) a haci entrega di 102 hamper cu articulo basico pa fin di aña na famianan. E proyecto comunitario aki conoci como “Christmas in a Box” ta wordo ehecuta den 3 diferente fase caminda cu ta: colecta, empaketa y entrega. Den e fase di coleccion e miembronan di Kiwanis a para na 3 diferente ocasion na entrada di Superfood caminda cu a ricibi diferente articulo y tambe donacion efectivo. Banda di esaki tambe tin e coleccion cu ta pasa serca diferente companianan pa contribui cu producto of efectivo.

E aña aki nos kier gradici: Superfood, Satex, Op=Op, Martijn Trading, Oduber Agencies N.V., Ellcey Trading N.V., Goods Import and Logistics Aruba, Prinses Amalia Basisschool y tambe Maria School.

E parti di empaketa a tuma lugar 3 anochi caminda cu e miembronan a bini hunto pa inventarisa locual tin y pa empaketa esakinan den e 102 hampernan. Riba diadomingo 16 di December e miembronan a reuni y asina sali y cuminsa haci entrega di e hemper nan aki. Pa finalisa e proyecto a haci donacion di e articulonan cu a resta na Fundacion Pa Nos Comunidad pa por haci uzo di esaki pa nan cliente. KYPA kier bisa comunidad di Aruba masha danki pa a sostente e proyecto comunitario aki “Christmas in a Box” un biaha mas pa asina aki comparti e felicidad di fin di aña cu otro famianan.

Kiwanis en general tin como meta pa sirbi e muchanan den nos comunidad y e hampernan aki a bai pa famianan cu mucha pa por alegra tur mucha nan fin di aña un poco mas. E proyecto aki ta uno reconoci y sostene pa nos partnernan local pero tambe internacional caminda cu “Christmas in a Box” a ricibi premiacion di 2do lugar den e Districto di Eastern Canada & Caribbean como signature proyect.

