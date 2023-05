Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a ricibi bishita di e miembronan di “Royal Institute of Engineers” (KIVI) Caribbean pa un presentacion y un tour. KIVI Caribbean ta conta cu mas di 40 ingeniero na Aruba y Corsou y su meta ta pa stimula enseñansa continuo entre su miembronan.

Angeline Flemming, Director of Health, Safety and Sustainability na AAA, a ricibi e diesdos participantenan di KIVI. Flemming a papia tocante e rol importante di AAA pa e bienestar y progreso di e comunidad di Aruba.

Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability and Health Manager na AAA, a duna un presentacion tocante e actividadnan di Corporate Social Responsibility y e metanan y e plannan cu AAA tin pa 2023, enfocando riba e proyectonan di SDG cu tin un impacto positivo y duradero pa e comunidad di Aruba. Ademas el a elabora tambe tocante e importancia cu e certificacionnan tin pa Aeropuerto di Aruba y e rekisitonan necesario cu mester existi pa por logra e diferente nivelnan.

Raymond Croes, Mechanical Engineer na AAA, a presenta e proyectonan di AAA cu a contribui pa reduci consumo, incluyendo Building Management Systems pa monitor e sistemanan di servicio publico di AAA. Ademas Raymond a presenta e plannan y e proyectonan di AAA cu lo sigui contribui na e operacionnan di aeropuerto di un manera mas sostenibel den futuro, concentrando riba e implementacion di sistema pa aumenta eficiencia.

Rubiela Lampe-Chiquito, miembro di e hunta di KIVI Kring Caribbean, a splica e meta di KIVI mas detaya, pa crea un red y transferi conocemento na e miembronan di KIVI cu ta residencia den Caribe. KIVI tin e meta pa logra esaki door di organisa varios actividad mensual relaciona cu e tema di ingenieria. Den nomber di KIVI Caribbean, Rubiela Lampe-Chiquito a gradici AAA pa e oportunidad pa siña mas tocante e proyectonan di sostenibilidad y e proyecto di expansion di Gateway 2030 cu ta andando.

Tur participante a haya un recorido door di e Utility Building di aeropuerto, pa por a conoce y haya sa mas tocante con ta monitor e consumo total di aeropuerto y garantisa un operacion continuo.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 79% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu april 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport y dor di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport