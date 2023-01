Diahuebs bahada di solo autoridad a keda informa cu tin un kitesurfer tin problema pafo y no por drenta, di biaha kustwacht a keda mobilisa pa e sitio. Mientras un boto local a logra di yega n’e persona y a dune un man y kustwacht a tuma over.



Rato despues autoridad a keda informa personanan a mira un otro persona mas den lama pabou di costa linda polisnan tambe a presenta na canto pa combersa cu esnan cu lo a mira algo, botonan local y kustwacht a listra e area pero no a topa ningun persona riba lama.