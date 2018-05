Kita nacionalidad Hulandes for di yihadistanan ta un forma di discriminacion

DEN HAAG, Hulanda- Dos abogado a argumenta den tribunal administrativo di Den Haag cu ta incorecto y cu no ta necesario pa kita paspoort Hulandes for di yihadistanan cu tin dobel nacionalidad. Ta trata aki di un organisacion terorista den exterior, segun ANP. Segun abogadonan, esaki ta, entre otro, discriminatorio y contrario di e normanan internacional.

Preveni cu criminalnan ta regresa

E abogadonan ta contra di un medida nobo cu estado Hulandes por tuma contra di biaheronan cu ta forma un menasa pa siguridad nacional, desde maart 2017. Esaki ta posibel solamente pa personanan cu ta pafo di Hulandes, pero e personanan involucra no mester wordo condena pa su accionnan. Cu e medida aki, Hulanda kier evita cu e personanan aki ta bolbe, segun e abogado.

Cuatro biahero Sirio a perde nan paspoort Hulandes

E ex minister di Husticia, Stef Blok na September, pa prome biaha a retira e nacionalidad Hulandes di cuater simpatisante di e causa Sirio y a declara nan como ciudadano ingrato. Por cierto, nan si a wordo condena den nan ausencia. E caso di diamars tabata over di dos di nan, Anis Z. y Noureddin B. Tur cuater ta spoorloos, un di nan posiblemente lo a muri y kisas nan lo no sa mes di e caso. Ora cu e medida a drenta na vigor tabata previsto cu esaki lo keda presenta den tribunal.

‘Discriminatorio contra di personanan di un nacionalidad’

E abogadonan Florimond Wassenaar y Pauline Kruik a mustra ariba un cantidad di buraconan huridiconan di e medida pisa aki. Asina personanan cu un dobel nacionalidad ta den desventaha contrario na personanan di un solo nacionalidad. Nan nacionalidad no por wordo kita for di nan, ya cu di lo contrario nan lo bira personanan sin nacionalidad, mientras cu nan ta forma e mesun peliger grandi. Ademas e cuaternan aki tin e nacionalidad Marocano, y pa ley, ta imposibel pa renuncia na nan nacionalidad.

