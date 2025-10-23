Den un comunicado anterior a ilustra con e AIP ta forma un menasa pa nos soberania alimenticio

Soberania alimenticio no ta solamente pa percura cu tin suficiente cuminda na tur mesa; soberania alimenticio ta nos lucha pa control y auto-determinacion. E ta e derecho di nos comunidad pa defini nos systema di alimento, pa scohe kiko pa cultiva, con pa cultiva esaki y pa ken. Na Aruba nos ta importa mas di 80% di nos cuminda y nos ta enfrentando un aumento di costo den e cadena di suministro y distribucion global di cuminda. Soberania alimenticio kiermen pa duna prioridad na seedbanks local, conosemento tradicional, ingenio local y acceso husto na tereno fertil y adecua pa cultiva. Soberania alimenticio kiermen pa crea resiliencia contra shocknan climatico, instabilidad di economia global y cudishi di corporacionnan grandi y no pa cambia un dependencia pa e otro.

Sin soberania alimenticio hamas por exsisti seguridad alimenticio!

Nos retonan pa crea un systema di alimento fuerte, sigur, stabil y soberano ta hopi mas amplio cu solamente por yena nos tayonan na mesa. Soberania berdadero ta crea un sector primario lidera pa nos comunidad di cultivadornan local kendenan ta e curason di nos Pais, cu ta honra nos paisahe y ecosystemanan y nos lasonan cultural cu nos Tera. Agri- Innovation park lo haci tur lo contrario, favoreciendo innovacion y conosemento importa ariba di herencia di conosemento y ingenio local.

Nos caminda pa Soberania real

Pa logra nos meta pa soberania alimenticio Aruba no tin mester di greenhouses y metodo di cultiva importa, pero nos tin mester di personanan empodera!

Pa un futuro berdaderamente resiliente ta importante pa nos sa cual practicanan agricola en berdad ta aporta na nos soberania alimenticio.

Esakinan nos ta yama metodonan agroecologico, cu ta metodonan cu ta cultiva hunto cu Naturalesa enbes di bringa Naturalesa, esaki ta inclui entre otro permacultura y agroforesteria. Tambe cultivacion segun conosemento tradicional di rotacion y diversificacion di cultivo, ‘intercropping’ y incorporacion di bestia den espacionan di cultivo, cultivacion organico, sin pesticida y/of fertilizante artificial, e practica di creacion di banconan di simia y coleccion y conservacion di awa. Metodonan agroecologico no ta depende di ningun factor externo pa produci optimalmente, nan ta depende solamente ariba recursonan natural cu nos tin na abundancia.

Cultiva segun metodonan agroecologico ta mehora salud di nos Tera y ta crea systemanan resistente na plaga, creando un systema di alimento mas fuerte y resiliente. Un Tera saludabel cu un ecosystema fuerte di microorganismo y insectonan beneficioso ta crucial pa sostenibilidad y productividad agricola optimal. Tambe dor di promove diversidad biologico y ecosystemanan fuerte y saludabel nos ta mas resiliente na precionnan y impacto climatico.

Den e momentonan aki ta sumamente importante pa sostene nos cultivadornan local cu innovacion y technologia pa optimalisa nan operacionnan actual enbes di traha un hub masivo ful nobo.

Ta importante pa crea hubnan comunitario unda nos cultivadornan local ta haya e sosten necesario pa experimenta cu cultivonan cu ta en linea cu nos tradicionnan, region y cultura. Pa sostene nos cunukeronan cu tin e conosemento con pa traha cu e Tera pa produci alimento sin ningun dependencia di input externo. Mester por segura un maneho sostenibel pa otorgamento y renobacion di huurgrondnan adecua pa cultiva.

Awo mas cu nunca ta importante pa proteha nos SOBERANIA ALIMENTICIO y esaki nos por haci dor di proteha, sostene y stimula nos agricultor local cu tin e conosimento y experticio pa cultiva y cosecha cu nos Tera.