Kim Jong-un ta pidiendo guera

NEW YORK CITY, New York – E reunion di emergencia convoca pa e Conseho di Siguridad di Nacionnan Uni, despues cu Noord Korea a realisa su di seis ensayo nuclear, no a yega na instancianan resolutivo. E organismo a manifesta su alarma pa loke nan ta considera un “provocacion peligroso” di parti di e lider Noord Koreano, Kim Jong-un. Di e mesun manera, a pidi un respuesta unanime di parti di e comunidad internacional.

E ensayo atomico eynan tabata “profundamente desestabilisador pa e siguridad regional y internacional,” e secretario general adhunto di Nacionnan Uni pa Asuntonan Politico, Jeffrey Feltman a afirma, ora cu a cuminsa cu e reunion.

Di su parti, Nikki Haley, embahadora di Merca na Nacionnan Uni, a expresa cu e lider Noord Koreano ‘ta pidiendo guera’, ademas di a adverti cu e tolerancia di Washington na su provocacionnan ta cada biaha menor. “Guera nunca ta algo cu Merca lo kier, ni lo kier awo, pero nos pasenshi no ta ilimita,” Haley a señala.

E representante Mericano a boga pa agota tur e instancianan diplomatico cu Pyongyang y impone rapidamente sancionnan nobo y mas fuerte contra Noord Korea. Ademas el a manifesta cu e paisnan cu ta haci negoshi cu e pais Asiatico “ta presta ayudo na e intencionnan temerario y peligroso nuclear di Pyongyang.”

E reunion aki di Nacionnan Uni a tuma luga un dia despues cu e regimen di Pyongyang a realisa su di seis ensayo nuclear, cu a sigura cu tabata trata di un bom di hidrogeno, e artefacto mas poderoso cu nan a rementa te awor aki, segun expertonan. Ta e di dies occasion pa loke ta e aña, cu e Conseho di Siguridad a reuni cu urgencia pa asina por responde bao di e menasa nuclear Noord Koreano y e di dos biaha den menos di un siman.

