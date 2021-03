Kijkdag na warda di Oranjestad pa esnan cu por a perde articulonan

Cuerpo Policial Aruba ta organisando un “kijkdag” na Warda di polis Oranjestad. Abo a perde bo articulo den of otro forma? bo por pasa libremente na e dicho warda pa reconoce bo articulonan. Pa abo por prueba cu bo ta doño di e articulo, tin algun rekesito mara na esaki cu bo mester cumpli cu ne.

E siguiente documentonan cu bo mester bin cu ne ta:

ID valido,

Un rijbewijs valido,

Paspoort valido y of

Un comprobande of recibo di e articulo cu bo a cumpra of ta doño di dje,

E invitacion ta keda na nos comunidad pa por pasa diasabra 13 maart 2021, entre 9o’r mainta te cu 1o’r di atardi na Warda di Polis Oranjestad situa na Wilhelminstraat 2. Tene na cuenta cu mester mantene na reglanan stipula di COVID-19.

Abo ta reconoce algun articulo riba e potretnan aki, nos ta invita bo pa yega serca nos!

