Ministerio Publico ta interogando e sospechosonan liga den e caso di scuchamento di radio di Polis, caminda e ex agente di Polis, Vos, a wordo condena. Investigacion haci ta mustra cu ainda tin 5 sospechoso. Ta trata aki di “Speed” Andrade, Koolman, Lacle, Giel y Ponson.

MAS NOTICIA por a compronde cu e sospechosonan a wordo interoga un biaha mas na Hues Comisario.

Ta asina cu Ministerio Publico a anuncia cu tin 5 sospechoso den caso Vos. Tabatin interogacion di e 5 sospechosonan. Por a compronde cu a bolbe yama e sospechosonan pa interogacion.

LO BAY CUMINSA CASO PENAL

Tin indicacionnan cu e motibo cu Ministerio Publico a laga interoga e 5 sospechosonan un biaha mas na Hues Comisario, ta cu tin pensa dentro di poco cuminsa cu un caso penal. Parce cu ainda e citacionnan pa e caso penal no a sali pero cu e intension ta pa e aña aki ainda e caso wordo trata den Corte den Promer Instancia.

Dia 8 December 2023 tabatin e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra Vos, kende a wordo defendi door di abogado mr. de Sousa.

Fiscal a bisa Hues cu tin 6 acusacion contra Vos.

– Entre Maart 2018 y 2023, Vos a malversa radionan di Polis,

– a horta radionan di Polis’

– a viola secreto di trabao door di facilita informacion na cierto media y instala aparatonan na su cas,

– a abusa di su funcion como Polis,

– a laga su mes wordo cumpra,

– a forma parti di un organizacion criminal.

Fiscal a mustra cu desde 2018, tres di e radionan tabata na Vos como Polis di bario. Investigacion a mustra cu Vos tabata suministra informacion na Lacle, Giel y Andrade. Asina a haci investigacion na cas di Vos y a haya tres laptop instala riba 3 radio riba canal 1, cu ta e canal general di Polis. Tabata usa e programa Zelo pa asina manda informacion na cierto media. Ta asina cu 2 di e laptops a wordo desactiva di distancia pa daña investigacion. A logra habri un laptop caminda a haya 9572 informacionnan di Polis manda pa cierto media. A haya un di wifi cu carchi conecta na 24 ora.

Fiscal a bisa cu e ta haya Vos culpabel di tur e acusacionnan.y a exigi 36 luna di prison (3 aña) di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Fiscal a exigi tambe cu pa 5 aña, Vos no por eherce e trabao di Polis.

VOS LAGA LIBER

Hues a bisa cu e no ta haya legalmente proba cu Vos ta forma parti di un organizacion criminal y a declar’e liber di e acusacion ey. Hues ta haya Vos culpabel di e otro acusacionnan. Hues a condena Vos na 16 luna di prison, di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Hues a bisa cu e ta prohibi Vos di traha como Polis pa un periodo di 3 aña. E decision aki a haci cu 8 December 2023, Vos a haya su libertad.

APELA SENTENCIA

Ministerio Publico no a keda contento cu e sentencia y a apela. Esey ta nifica cu caso Vos awor lo bay wordo trata pa Corte Superior, caminda 3 Hues cu ta forma Hof lo bay trata e caso.